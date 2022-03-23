"Явные признаки": Путин готовит химическую или биологическую атаку в Украине, — Байден

В США считают, что заявления Путина о наличии в Украине запрещенного оружия — предлог, чтобы самому его использовать.

Президент США Джо Байден заявил, что обвинения со стороны РФ в том, что у Украины есть биологическое и химическое оружие явно указывает на то, что отчаявшийся Владимир Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам Байдена, Путин "зажат в угол" и готовит новые провокации, заявляя, что у США есть биологическое и химическое оружие в Европе — по словам Байдена, это ложь.

"Они также допускают, что у Украины есть биологическое и химическое оружие. Это явное указание на то, что он намерен использовать какую-то из этих разновидностей оружия. В прошлом он уже применял химическое оружие. И нам стоит остерегаться повторения".

[ + – ] Последствия применения химического оружия сирийской армии, поддерживаемой режимом Путина.

Американский президент сказал, что Путин знает о суровых последствиях со стороны участников НАТО, не уточнив, однако, какие именно могут быть предприняты меры.

Другие официальные представители Вашингтона и стран-союзниц тоже обвиняли Россию в распространении неподтвержденной информации о биологическом оружии. По их мнению, это предлог, чтобы провести химическую или биологическую атаку.

Заявление Байдена было сделано после того, как в Пентагоне сообщили, что есть "явные доказательства" того, что российские войска совершают военные преступления на территории Украины.

Напомним, что на минувшей неделе президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником, "кровавым диктатором" и "патентованным головорезом".

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ применили фосфорные снаряды в очередной раз. На сей раз — под Киевом. Предполагаемая зона поражения запрещенным оружием была в районе Гостомеля и Ирпеня.

Этот случай имел место во вторник, 22 марта. Российские войска обстреляли территорию Киевской области фосфорными снарядами, которые запрещает Женевская конвенция.