"Явні ознаки": Путін готує хімічну чи біологічну атаку в Україні, — Байден

У США вважають, що заяви Путіна про наявність в Україні забороненої зброї є приводом, щоб самому її використати.

Президент США Джо Байден заявив, що звинувачення з боку РФ у тому, що Україна має біологічну та хімічну зброю, явно вказує на те, що Володимир Путін, який зневірився, сам розглядає можливість застосування такої зброї. Про це повідомляє The Guardian.

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За словами Байдена, Путін "затиснутий у кут" і готує нові провокації, заявляючи, що США мають біологічну та хімічну зброю в Європі — за словами Байдена, це брехня.

"Вони також припускають, що Україна має біологічну та хімічну зброю. Це явна вказівка на те, що він має намір використати якийсь із цих різновидів зброї. У минулому він уже застосовував хімічну зброю. І нам варто остерігатися повторення".

[ + – ] Наслідки застосування хімічної зброї сирійської армії, яку підтримує режим Путіна.

Американський президент сказав, що Путін знає про суворі наслідки з боку учасників НАТО, не уточнивши, які саме можуть бути вжиті заходи.

Інші офіційні представники Вашингтона та країн-союзниць також звинувачували Росію в поширенні непідтвердженої інформації про біологічну зброю. На їхню думку, це привід провести хімічну або біологічну атаку.

Заява Байдена була зроблена після того, як у Пентагоні повідомили, що є "явні докази" того, що російські війська скоюють військові злочини на території України.

Нагадаємо, що минулого тижня президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем, "кривавим диктатором" і "патентованим головорізом".

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ укотре застосували фосфорні снаряди. Цього разу – під Києвом. Імовірна зона ураження забороненою зброєю була в районі Гостомеля й Ірпеня.

Цей випадок був у вівторок, 22 березня. Російські війська обстріляли територію Київської області фосфорними снарядами, які забороняє Женевська конвенція.