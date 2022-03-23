Большинство россиян продолжают поддерживать войну с Украиной, - ВЦИОМ

46% опрошенных считают, что война защитит Россию и не позволить НАТО разместить свои базы, и только 19% верят, что Украину нужно очистить от нацистов.

В среду, 23 марта, всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к так называемой специальной военной операции РФ в Украине.

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Решение российских властей о, по сути, начале масштабных боевых действий в Украине скорее поддерживают 74% россиян. Сообщается, что с 25 февраля процент таких людей вырос на 9%. Скорее не поддерживающих операцию — 17%. Еще 9% затруднились ответить.

Цели войны

46% опрошенных соглашаются с тем, что убийства мирных жителей украинских городов, уничтожение самих городов, грабежи, мародерство и прочие военные преступления необходимы, чтобы защитить Россию, разоружить Украину и не позволить НАТО разместить военные базы.

19% опрошенных усматривают в войне и политические цели: очищение Украины от нацистов. Защита населения Донбасса — 17%. Только 5% говорят о том, что цель т.н. спецоперации в том, чтобы оккупировать Украину и сделать ее частью России.

Ранее Фокус сообщал, что президент Евросовета призвал поддержать Украину на переговорах с РФ. В интервью журналистам Шарль Мишель сообщил, что не раз встречался с президентами Украины и РФ, пытаясь добиться мирных переговоров и прекращения огня.