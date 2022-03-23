Більшість росіян продовжують підтримувати війну з Україною, — ВЦВГД

46% опитаних вважають, що війна захистить Росію та не дозволить НАТО розмістити свої бази, і лише 19% вірять, що Україну потрібно очистити від нацистів.

У середу, 23 березня, всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) опублікував результати опитування щодо ставлення росіян до так званої спеціальної військової операції РФ в Україні.

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Рішення російської влади про, по суті, початок масштабних бойових дій в Україні швидше підтримують 74% росіян. Повідомляється, що від 25 лютого відсоток таких людей зріс на 9%. Швидше не підтримують операцію — 17%. Ще 9% важко відповісти.

Цілі війни

46% опитаних погоджуються з тим, що вбивства мирних жителів українських міст, знищення самих міст, пограбування, мародерство та інші воєнні злочини необхідні, щоб захистити Росію, роззброїти Україну та не дозволити НАТО розмістити військові бази.

19% опитаних вбачають у війні і політичні цілі: очищення України від нацистів. Захист населення Донбасу – 17%. Тільки 5% свідчать, що мета т.зв. спецоперацію в тому, щоб окупувати Україну та зробити її частиною Росії.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Євроради закликав підтримати Україну на переговорах з РФ. В інтерв'ю журналістам Шарль Мішель повідомив, що не раз зустрічався з президентами України та РФ, намагаючись домогтися мирних переговорів та припинення вогню.