Ни на одном из направлений ВС РФ не достигли успеха - Генштаб (видео)

За последние сутки противник потерял 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.

Месяц назад началось полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины. Украинские войска продолжают вести оборону на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом сообщают в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 24 марта.

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По информации от Генштаба, ни на одном из направлений российский враг не смог добиться успеха. Украинские защитники сдерживают противника.

Российская авиация продолжает наносить удары. Так, за последние сутки зафиксировано 250 вылетов самолетов, что на 60 раз больше, чем 22 марта. Основные цели оккупанта — объекты гражданской и военной инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Воздушные силы Украины отражают ракетно-авиационные удары. За минувшие сутки удалось поразить 11 воздушных целей российских войск: 7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты. Точное количество уточняется.

На временно-оккупированных территориях враг РФ терроризирует местное население из-за мирных протестов, работает Росгвардия.

По данным на утро 24 марта, противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям. Наблюдается тотальное сопротивление украинского народа.

В центре при СНБО утверждают, что Россия готовит химические атаки на территории Украины. Что делать при таких атаках — читайте в материале Фокуса.

Напомним, по данным "Голоса Америки", общие потери российской армии в ходе войны с Украиной могут составлять около 40 тысяч человек. Данные НАТО были основаны на разведывательной информации Украины и собственной статистике Североатлантического Альянса.