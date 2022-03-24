Месяц ада. Хроника полномасштабной войны РФ против Украины: бои, оценки, потери

До начала войны американские исследователи считали, что Киев падет за несколько часов, а Путин рассчитывал взять Украину за три дня. Ни одно, ни второе не сбылось. Фокус проанализировал, что предшествовало войне, как все начиналось и что происходит на фронте сейчас.

24 февраля в 5:00 по киевскому времени президент России Владимир Путин объявил о начале проведения "специальной военной операции" в Украине. Параллельно с видеообращением Путина многие украинские города были атакованы российскими ракетами.

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Фокус подвел итоги первого месяца полномасштабной войны РФ против Украины.

Что предшествовало полномасштабному вторжению РФ

Началу полномасштабного вторжения предшествовало признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Перед тем РФ, по словам министра обороны Алексея Резникова, стянула к украинским границам 149-тысячную армию, включая наземный, морской и авиационный компонент. Американское правительство оценивало количество российских войск от 169 тысяч до 190 тысяч. В это число входили войска в оккупированном Крыму, в ОРДЛО, а также в Беларуси. Министерство обороны Великобритании заявляло, что РФ собрала у украинских границ 60% всех наземных сил.

[ + – ] База российской техники под Белгородом

20 февраля британский министр обороны Бэн Уоллес заявил, что две трети войск РФ находятся в пределах 50 км от Украины.

Вместе с частями регулярной армии к границам перебросили Росгвардию, кадыровцев, а вокруг границы с Украиной были развернуты полевые медицинские лагеря.

[ + – ] Медицинский лагерь РФ в Беларуси Фото: MAXAR TECHNOLOGIES [ + – ] Колонна кадыровцев на пути в Украину, 2 февраля Фото: скриншот

Весь февраль западные лидеры предупреждали о начале российского вторжения. За день до вторжения Джо Байден заявлял, что РФ пойдет войной в течение 48 часов. С начала 2022 года иностранные государства настойчиво рекомендовали своим гражданам покинуть страну.

Цели российского вторжения в Украину

В своем обращении российский президент назвал причиной решения просьбу властей "ЛНР" и "ДНР" помочь в "отражении агрессии" Украины. Вину за все кровопролитие Путин возложил на украинскую власть, а события на Донбассе он назвал "геноцидом". Поэтому, по словам Путина, было принято решение провести "демилитаризацию и денацификацию Украины" — а также посадить на скамью подсудимых тех, кто совершал "многочисленные кровопролитные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".

Озвученные цели Путина:

демилитаризация Украины

денацификация

недопущение появления ядерного оружия у Украины

защита людей в "Л/ДНР"

[ + – ] Заявление Владимира Путина о начале вторжения в Украину

Начало войны

Первые удары начались прямо в ходе выступления Путина. Жители Украины проснулись от звуков взрывов во многих уголках страны. В 4:35 было совершено нападение на пункт пропуска Великая Писаревка в Сумской области. В 4:45 утра сообщалось об обстреле из тяжелой артиллерии пригорода Мариуполя. В 5 утра — обстрел пункта пропуска "Миловое". Ударам подвергались не только на пограничные пункты, но и аэродромы, центры военного управления и военные склады в Киеве, Харькове, Днепре, Ивано-Франковске и ряде других населенных пунктов. Также со стороны Беларуси зашла российская военная техника.

[ + – ] Карта ударов по Украине в первый день вторжения

"Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины", — заявил президент США Джо Байден в день российского вторжения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что РФ начала интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, в центре и других регионах страны.

"Украинская армия держит обороны и дает отпор российским военным. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанс на прорыв", — заявил министр.

В первый же день войны российские войска атаковали Украину с трех направлений:

север — по направлению на Киев, Сумы и Чернигов,

восток — по направлению Харьков и зона ООС,

юг — по направлению на Николаев, Херсон и дальше на восток.

Уже на второй день вторжения Россия предложила переговоры, которые длятся и по сегодняшний день.

Судя по захваченному имуществу российских солдат, Кремль был настроен провести блицкриг. У военных находили парадную форму, а запас еды был на три дня.

[ + – ] Парадная форма у одного из пленных Фото: Силы спецопераций ВСУ

[ + – ] "Остановим оккупантов!" Обращение СБУ

По итогам первых двух недель войны Россия из областных центров сумела временно оккупировать только Херсон, где не прекращаются акции протеста. Российские войска не смогли взять столицу Украины и ни одного крупного города. Страна-агрессор сумела к 1 марта окружить Мариуполь, который находится в таком положении до сих пор. Также с нескольких сторон удалось окружить Харьков, Сумы, Чернигов, шли бои за Николаев.

[ + – ] Карта продвижения войск РФ по итогам 2 недель войны

Из-за начала боевых действий против России ввели санкции, которые обрушили рубль с 70-75 рублей за доллар до 115-120 рублей. А 7 марта курс на внебиржевом рынке Forex обвалился до 177 рублей. Количество введенных против России санкций уже больше, чем в любой другой стране мира. Российский рынок покинули свыше 200 международных компаний, включая McDonald's, Apple, Sony, Samsung.

Запад давал Киеву несколько часов

Аналитики из Центра стратегических и международных исследований CSIS еще в ноябре 2021 года считали, что Россия сможет захватить украинскую столицу за несколько часов. Они полагали, что сосредоточенная у границ 41-я общевойсковая армия РФ сможет атаковать Киев из Ельни, что в 250 км от столицы Украины. Вместе со 144-й гвардейской мотострелковой дивизией 41-я армия "могут оказаться сильнее ВСУ и в течение нескольких часов захватить столицу", допускали эксперты.

[ + – ] 41-я армия в Ельне

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес выражал мнение, что российская армия попробует пробить сухопутный коридор из оккупированных районов Донбасса к Крыму и Черному морю. Однако еще тогда Ходжес подчеркивал, что такое решение приведет к большим потерям России.

Сопротивление вторжению будет выше, чем РФ когда-либо встречала в ходе военных операций в Чечне и Грузии, утверждал специалист по вооружению из Стокгольмского международного института исследования проблем мира Симон Веземан.

Украина выстояла и начала локальные контратаки

Вторжение России в Украину длится уже месяц. С тех пор украинские военные перешли от оборонительных действий к наступлению по некоторым направлениям: в частности, под Киевом и на юге. Были также контратаки и на более оперативном уровне в Изюме или Мариуполе. На данный момент враг по-прежнему контролирует из областных центров только Херсон, а осада Мариуполя длится 24 дня.

[ + – ] Карта российского вторжения по состоянию на 23 марта

Как заявляют в Генштабе, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в зоне ООС. Российские войска смогли захватить Волноваху после практически полного уничтожения города и инфраструктуры. Идут ожесточенные бои в Счастье, Попасной, Рубежном и уже неделю — в Марьинке. Врагу удается продвигаться в Луганской области. Также для взятия в окружение украинской группировки в зоне ООС ВС РФ пытаются захватить Изюм в Харьковской области. В населенном пункте нет никаких коммуникаций. Туда не пускают гуманитарные грузы и не дают вывезти людей. Местные власти утверждают, что ситуация схожа с Мариуполем. Город бомбят, а украинские войска занимают юг города.

[ + – ] Как менялся фронт за месяц боев

Ныне все бои в Изюме завершаются поражением российских войск. Украинские военные уничтожили их переправу и танковые колонны. Дошло до того, что в атаку бросали курсантов, о чем рапортовали в Генштабе. По состоянию на 23 марта атаки не принесли успеха. А в ВСУ заявили, что было уничтожено 60% атакующего контингента. Важность Изюма в том, что из него открывается прямая дорога на Славянск, что позволит окружить войска ВСУ.

Российские блогеры уже почти месяц утверждают о вероятности котла, но как видно из видео, линия фронта стоит. А города Славянск, Краматорск и другие населенные пункты надежно укреплены, что признавали и российские военные эксперты, в частности, Игорь Гиркин (Стрелков).

Месяц боев показал, что ВС РФ используют тактику обстрелов жилых домов и инфраструктуры в украинских городах. Больше всего от бомбардировок с земли и воздуха страдают, Харьков, Мариуполь, Чернигов, Киев. По данным местных властей Мариуполя, в городе уничтожено или повреждено 80% всей инфраструктуры. Кроме этого, отмечается ряд военных преступлений: таких, как обстрел драматического театра в Мариуполе, бассейного комплекса "Нептун", роддома и детской больницы. По ним и ряду других целей российские военные сбрасывают 500-кг авиабомбы. В этих местах свое укрытие от обстрелов находили тысячи людей. Одна из пострадавших беременных скончалась после обстрела роддома. Не родившийся ребенок также не выжил.

[ + – ] Последствия обстрелов драмтеатра в Мариуполе [ + – ] Обстрел роддома в Мариуполе [ + – ] Обстрел роддома в Мариуполе Фото: Евгения Малолетки [ + – ] Обстрел роддома в Мариуполе Фото: Evgeniy Maloletka [ + – ] Обстрел "Нептуна" Фото: Скриншот

От взятия Харькова до "все пропало": как менялась риторика у пророссийских блогеров

Один из известных российских блогеров, полковник ФСБ и лидер пророссийских боевиков в 2014 году Игорь Гиркин в ходе войны менял свое мнение о "спецоперации". В день полномасштабного вторжения он утверждал, что Генштаб ВСУ не может управлять войсками, а из строя выведена вся военная инфраструктура:

аэродромы

системы ПВО

РЛС контроля воздушного пространства

склады с вооружением и боеприпасами

объекты НАТО

центры принятия тактических решений

Важно

Почему российская армия так бездарно воюет

По итогу первого дня Гиркин заявлял, что Мариуполь не имеет никакого стратегического значения, а город "непременно сдадут" после выхода войск РФ к Бердянску и Запорожью. Однако спустя две недели боев полковник ФСБ уже заявлял, что военно-политическое руководство РФ не выполнит свои задачи в Украине. Продвижение ВС РФ "фактически затухло". Нет продвижения на Запорожье, Кривой Рог. Успехов на пути в Харьков также не наблюдается.

Без дополнительных сил войска РФ не смогут выполнить насущную задачу "полного разгрома ВСУ с освобождением Новороссии и Малороссии от "нацистов".

По состоянию на 23 марта Гиркин заявлял, что без мобилизации победить не выйдет. Боевиков из "ДНР" отправляют в лобовые атаки против ВСУ. Из-за этого эксперт предполагает, что к середине апреля пророссийские войска уже могут прекратить свое существование. Ситуация на фронте остается прежней по всем направлениям, войска РФ не имеют успеха.

Кремлевский пропагандист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в начале войны писал о скором "освобождении" Харькова, публиковал фотографии российских войск на улицах города.

[ + – ] Уничтоженные "Тигры" ВС РФ в Харькове

Однако ни в начале войны, ни сейчас областной центр так и не удалось захватить. Из былых речей о скором входе в Харьков остались лишь публикации в рубрике "русский шепот", где пишут о том, что русских ждут с цветами и объятиями.

[ + – ] Пост о "русском Харькове"

Бывший российский военный корреспондент ТАСС Глеб Ирисов уволился из СМИ. Он заявил, что войска РФ оказались не готовы к вторжению в Украине.

[ + – ] Глеб Ирисов

"С военной точки зрения происходящее – абсолютный провал. Они вообще не понимали, что имеют дело со страной с населением больше 30 млн человек, где спустя восемь лет Россию никто не поддерживает. Судя по военной тактике, они искренне надеялись с ходу захватить власть в Киеве", — резюмирует Ирисов.

Российское наступление зашло в тупик

В итоге западные аналитики отмечают, что наступление войск РФ фактически зашло в тупик. Не выполнена цель по взятию Киева, Харькова или Мариуполя. Российским войскам приходится подтягивать резервы со всей страны, но стратегически взятие Мариуполя российскими оккупантами уже ничего не поменяет. Как отмечают авторы анализа Института исследования войны, даже если город и будет захвачен, то высвобожденные силы не смогут продвинуться в сторону Запорожья или Днепра.

[ + – ] Уничтоженный танк РФ Фото: Facebook

Издание Washinton Post опубликовало статью, в которой указывает: из-за провала блицкрига Путин перешел к плану "Б". Он состоит в том, чтобы заставить Киев отказаться от оккупированных регионов на юге и востоке Украины, а также принять идею нейтралитета Украины. Армия РФ стремится обеспечить "сухопутный мост" между оккупированным Крымом и оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что Путин переходит к тактике осады", — говорят официальные представители США.

Какие потери понесла РФ за время вторжения?

По данным Генштаба ВСУ, армия агрессора потеряла около 15 600 военных в личном составе. Свыше 500 танков, 1500 ББМ и сотни различных видов другой техники. В том числе 101 самолет и 124 вертолета.

Проект Oryx документирует потери РФ и Украины в ходе боев с фото или видео подтверждением. По их данным, Россия потеряла 1782 единиц боевой техники, из которых 279 танков и 66 летательных аппаратов. Авторы подчеркивают, что их данные не отражают реального уровня потерь — в реальности они выше. Не вся потерянная техника попадает на фото или видео.

Минобороны РФ признает потерю 498 солдат. Последний раз список потерь обновляли 2 марта. В ведомстве продолжают заявлять, что "операция" идет четко по плану.