Российское вторжение зашло в тупик. Анализ Института по изучению войны (фото)

Авторы утверждают, что украинская армия разрушила первоначальные планы российских войск по захвату городов и смены власти. ВС РФ не имеет успеха ни на одном из направлений

Американский Институт по изучению войны опубликовал прогнозы дальнейшего развития полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Аналитики пришли к нескольким выводам о том, как будет развиваться война между Россией и Украиной

ВСУ не дали воплотить в жизнь первоначальные планы ВС РФ России нужна пауза для разработки нового плана Мариуполь существенно ослабляет войска РФ ВС РФ попробуют атаковать Запорожье, Днепр и Кривой Рог с юга Интервенция зашла в тупик

Война в Украине: ВСУ не дали воплотить первоначальные планы РФ

Как пишут авторы прогноза, украинские силы разгромили первоначальную российскую группировку, направленную на захват Киева, Харькова, Одессы и других украинских городов, а также смену власти.

Войска РФ продолжают ограниченно двигаться в некоторых частях, но маловероятно, что они смогут выполнить поставленные перед ними задачи.

[ + – ] Сгоревший БТР-82А по Киевскому направлению Фото: Цензор

Вторжение в Украину: РФ нужен новый план интервенции

Российскому руководству нужно принять возможную оперативную паузу для разработки нового плана кампании. Для этого нужно накопить ресурсы. Однако в РФ еще не приняли этот подход.

Россия продолжает "насыщать" небольшими группами подкреплений войска для удержания нынешней ситуации. Институт считает, что такая тактика потерпит неудачу.

Осада Мариуполя существенно ослабляет ВС РФ

В анализе указывается, что российские войска сосредоточили вокруг Мариуполя значительную боевую мощь, включая 8-ю общевойсковую армию и часть войск из оккупированного Крыма.

[ + – ] Обстрелы Мариуполя Фото: Вчасно

Если бы ВС РФ смогли быстро захватить приазовский город, то вероятно, смогли бы перебросить силы для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья и Днепра. Однако в затянувшейся осаде Мариуполя российские силы существенно ослаблены на этом направлении.

"Бои в самом Мариуполе отнимают у российских военных время, инициативу и боевую мощь. Если Мариуполь в конце концов падет, российские войска, осаждающие его сейчас, могут быть недостаточно сильны, чтобы резко изменить ход кампании, атакуя на запад", — утверждают в Институте.

ВС РФ попробуют атаковать Запорожье, Днепр и Кривой Рог с юга

Россия сосредотачивает свои силы, по всей видимости, для наступления на Кривой Рог. Вероятно, армия агрессора попробует захватить Кривой Рог, чтобы далее изолировать Запорожье и Днепр. Однако авторы выражают сомнения, что им удастся захватить любой из этих городов.

[ + – ] Украинские города укреплены для отражения нападения РФ

Население Кривого Рога — свыше 600 000 человек. Учитывая опыт Мариуполя (имеющий меньшее население), российские военные захлебнутся в попытке захватить город. Местные власти заявляют, что все три города укреплены для отражения атаки.

Интервенция зашла в тупик

РФ набирает части морской пехоты со всех флотов, вероятно, из-за их большей боеспособности, чем рядовые части ВС РФ

Ныне остается нетронутым резерв в виде Черноморского флота, он весь погружен в больше десантные корабли для атаки Одессы.

Атаки Одессы не будет, пока РФ не обеспечит надежную наземную линию связи из Крыма в Одессу. Вероятность, что такой канал будет создан в будущем — крайне мала.

Исходя из всех факторов выше, авторы приходят к выводу, что операция практически зашла в тупик. Однако тупик — это не перемирие или прекращение огня. Это состояние войны, когда каждая сторона проводит свои атаки, которые принципиально не меняют обстановки.

"Если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей, даже если украинские силы наносят потери российским нападающим и проводят собственные контратаки", — подчеркивают авторы.

От чего зависит результат первой фазы войны?

Армия РФ может надеяться на покорение воли украинцев демонстрируя неспособность Киева изгнать ВС РФ или остановить их атаки. Если им удастся это сделать, то Украина рискует проиграть в первоначальной кампании. Это создает условия для затягивания разрушительной войны.

[ + – ] Уничтожние спецназа ГРУ в Мариуполе полком "Азов" Фото: Azov.org.ua

Исходя из этого Запад должен постоянно поддерживать Украину и расширять помощь. Именно Запад будет иметь "жизненно важное значение" для успешного прохождения Украиной этого периода.

Напомним, австрийский эксперт по авиации Том Купер описал, с какими вызовами сталкивается украинская авиация.

По оценкам американской разведки, потери ВС РФ в Украине могут составлять от 14 до 21 тысячи человек.