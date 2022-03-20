Російське вторгнення зайшло в глухий кут, — аналіз Інституту вивчення війни (фото)

Автори стверджують, що українська армія зруйнувала початкові плани російських військ щодо захоплення міст та зміни влади. ЗС РФ не має успіху на жодному з напрямків

Американський Інститут вивчення війни опублікував прогнози подальшого розвитку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Аналітики дійшли кількох висновків про те, як розвиватиметься війна між Росією та Україною

ЗСУ не дали втілити в життя початкові плани ЗС РФ Росії потрібна пауза для розробки нового плану Маріуполь суттєво послаблює війська РФ ЗС РФ спробують атакувати Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг з півдня Інтервенція зайшла в глухий кут

Війна в Україні: ЗСУ не дали втілити початкові плани РФ

Як пишуть автори прогнозу, українські сили розгромили початкове російське угруповання, спрямоване на захоплення Києва, Харкова, Одеси та інших українських міст, а також зміну влади.

Війська РФ продовжують обмежено рухатись у деяких частинах, але малоймовірно, що вони зможуть виконати поставлені перед ними завдання.

[ + – ] БТР-82А, що згорів, на Київському напрямку Фото: Цензор

Вторгнення в Україну: РФ потрібен новий план інтервенції

Російському керівництву необхідно прийняти можливу оперативну паузу для розробки нового плану кампанії. Для цього необхідно накопичити ресурси. Однак у РФ ще не прийняли цей підхід.

Росія продовжує "насичувати" невеликими групами підкріплень війська для утримання нинішньої ситуації. Інститут вважає, що така тактика зазнає невдачі.

Облога Маріуполя суттєво послаблює ЗС РФ

В аналізі зазначають, що російські війська зосередили навколо Маріуполя значну бойову міць, включаючи 8-у загальновійськову армію та частину військ з окупованого Криму.

[ + – ] Обстріл Маріуполя Фото: Вчасно

Якби ЗС РФ змогли швидко захопити приазовське місто, то, ймовірно, змогли б перекинути сили для подальшого просування в бік Запоріжжя та Дніпра. Проте в затяжній облозі Маріуполя російські сили істотно ослаблені на цьому напрямку.

"Бої в самому Маріуполі забирають у російських військових час, ініціативу і бойову міць. Якщо Маріуполь урешті-решт впаде, російські війська, які його оточують зараз, можуть бути недостатньо сильні, щоб різко змінити хід кампанії, атакуючи на захід", — стверджують в Інституті.

ЗС РФ спробують атакувати Запоріжжя, Дніпро та Кривий Ріг з півдня

Росія зосереджує свої сили, мабуть, для наступу на Кривий Ріг. Ймовірно, армія агресора спробує захопити Кривий Ріг, щоби далі ізолювати Запоріжжя та Дніпро. Однак автори сумніваються, що їм вдасться захопити будь-яке з цих міст.

[ + – ] Українські міста укріплені для відбиття нападу РФ

Населення Кривого Рогу — понад 600 000 осіб. Враховуючи досвід Маріуполя (що має менше населення), російські військові захлинуться спробою захопити місто. Місцева влада заявляє, що всі три міста укріплені для відбивання атаки.

Інтервенція зайшла в глухий кут

РФ набирає частини морської піхоти з усіх флотів, ймовірно, через їхню більшу боєздатність, ніж рядові частини ЗС РФ

Нині залишається недоторканим резерв Чорноморського флоту, він залучений у більш десантні кораблі для атаки Одеси.

Атаки Одеси не буде, допоки РФ не забезпечить надійну наземну лінію зв'язку з Криму до Одеси. Ймовірність, що такий канал створять у майбутньому, — вкрай мала.

Виходячи з усіх факторів вище, автори дійшли висновку, що операція практично зайшла в глухий кут. Однак глухий кут — це не перемир'я чи припинення вогню. Це стан війни, коли кожна сторона проводить свої атаки, які не змінюють ситуації.

"Якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбардувати й обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів, навіть якщо українські сили завдають втрат російським нападникам і проводять власні контратаки", — наголошують автори.

Від чого залежить результат першої фази війни?

Армія РФ може сподіватися на підкорення волі українців, демонструючи нездатність Києва вигнати ЗС РФ або зупинити їхні атаки. Якщо їм вдасться це зробити, то Україна ризикує програти в початковій кампанії. Це створює умови для затягування руйнівної війни.

[ + – ] Знищення спецназу ГРУ у Маріуполі полком "Азов" Фото: Azov.org.ua

Виходячи з цього, Захід повинен постійно підтримувати Україну і розширювати допомогу. Саме Захід матиме "життєво важливе значення" для успішного проходження Україною цього періоду.

Нагадаємо, австрійський експерт з авіації Том Купер описав, з якими викликами стикається українська авіація.

За оцінками американської розвідки, втрати ЗС РФ в Україні можуть становити від 14 до 21 тисяч людей.