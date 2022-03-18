С-400, радари та застаріла техніка: з якими викликами стикається українська авіація (фото)

Австрійський військовий аналітик Том Купер заявив, що льотчики ВПС України мають не такі сучасні ракети, як РФ. Плюс можуть виникнути проблеми з обслуговуванням і паливом.

Українські Військово-повітряні сили стикаються з низкою викликів у ході відбиття російської агресії. Серед них проблеми із радарами, авіацією, а також ППО ЗС РФ. Про це повідомляє австрійський військовий аналітик Том Купер у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Україна не має літаків дальньої розвідки на кшталт А-50, як у РФ. Навіть якби вони й були, то швидко стали б цілями для російської авіації. Наземні радари українських ВПС також мають проблеми.

Купер стверджує, що наземні радари можуть працювати обмежений час – від 1 до 2 хвилин. Після цього їм потрібно відключатися та змінювати своє місцезнаходження. Це з потужним електромагнітним випромінюванням, яке легко виявляється сучасними засобами радіоелектронної розвідки.

"Включення одного з них на сучасному полі бою найкраще порівняти з увімкненням ручного ліхтаря на затемненому футбольному стадіоні вночі", — пише військовий аналітик.

Україна має дуже погану радіолокаційну картину власного повітряного простору, тому Купер припускає, що ЗСУ залежать від візуального спостереження. Воно, у свою чергу, залежить від погоди.

Як українській авіації вдалося зберегти більшу частину своїх сил?

Як пише автор, пізно ввечері 23 лютого ВПС України вдалося оперативно евакуювати всі авіабази в північній і східній частинах країни. Частину літаків можна було навіть відстежити на сервісі FlightRadar24.

Фото: АрміяInform

Нині літаки та вертольоти добре розосереджені та замасковані. Однак вони все ще мають проблеми.

Проблеми ВПС

Літаки Су-27 і МіГ-29 можуть працювати в умовах "грубого поля", але, як пише аналітик, є кілька проблем:

техобслуговування літаків

ракети Р-27 класу "повітря-повітря" "не люблять" грубого поводження через вібрації, які можуть виникнути при зльоті з поганого покриття

паливо — РФ постійно атакує склади з пальним на великих авіабазах.

До того ж українські літаки вилітають, практично не знаючи, де розташована російська система ППО. Льотчики РФ вважають за краще вести вогонь із далекої відстані, не вступаючи в ближній бій. Вони мають досконаліші ракети Р-27ЕТ із інфрачервоним самонаведенням. Тобто не потрібно активувати радар для наведення на ціль, на відміну від українських літаків.

Загроза С-400

Українським льотчикам також загрожують російські ЗРК С-400, які, за чутками, розташовані за 100 км від Києва в Білорусі. Це змушує літати на низьких дистанціях, залишаючись уразливими для переносних зенітно-ракетних комплексів.

Як пише автор, за непідтвердженими даними, РФ збила два або три літаки за допомогою С-400, а один із них із відстані не менше 125 км (дальність дії комплексу 400 км). Пілотам ВПС України іноді доводиться підніматися вище, щоб наводитись на цілі, а через це зростає рівень загрози від С-400.

Нагадаємо, українські військові відкинули війська РФ на 30-40 км від Миколаєва. ЗСУ звільнили перший населений пункт у Херсонській області.

Зазначимо, за даними британської розвідки, ВКС РФ так і не досягли повітряної переваги. А за тиждень вони практично не просунулися вглиб України.