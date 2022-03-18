С-400, радары и устаревшая техника: с какими вызовами сталкивается украинская авиация (фото)

Австрийский военный аналитик Том Купер заявил, что летчики ВВС Украины имеют не такие современные ракеты, как у РФ. Плюс могут возникнуть трудности с обслуживанием и топливом.

Украинские Военно-воздушные силы сталкиваются с рядом вызовов в ходе отражения российской агрессии. Среди них проблемы с радарами, авиацией, а также ПВО ВС РФ. Об этом сообщает австрийский военный аналитик Том Купер в Facebook.

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Украина не имеет самолетов дальней разведки по типу А-50, как у РФ. Даже если бы они и были, то быстро бы стали целями для российской авиации. Наземные радары украинских ВВС также имеют проблемы.

Купер утверждает, что наземные радары могут работать ограниченное время — от 1 до 2 минут. После этого им нужно отключаться и менять свое местоположение. Это связано с мощным электромагнитным излучением, которое легко обнаруживается современными средствами радиоэлектронной разведки.

"Включение одного из них на современном поле боя лучше всего сравнить с включением ручного фонаря на затемненном футбольном стадионе ночью", — пишет военный аналитик.

Украина имеет очень плохую радиолокационную картину собственного воздушного пространства, поэтому Купер предполагает, что ВСУ зависит от визуального наблюдения. Она в свою очередь зависит от погоды.

Как украинской авиации удалось сохранить большую часть своих сил?

Как пишет автор, поздно вечером 23 февраля ВВС Украины удалось оперативно эвакуировать все авиабазы в северной и восточных частях страны. Часть из самолетов можно было даже отследить на сервисе FlightRadar24.

Фото: АрміяInform

Ныне самолеты и вертолеты хорошо рассредоточены и замаскированы. Однако они все еще испытывают проблемы.

Трудности ВВС

Самолеты Су-27 и МиГ-29 могут работать в условиях "грубого поля", но как пишет аналитик, есть несколько проблем:

техобслуживание самолетов

ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" "не любят" грубого обращения из-за вибраций, которые могут возникнуть при взлете с плохого покрытия

топливо — РФ постоянно атакует склады с горючим на крупных авиабазах.

Вдобавок украинские самолеты вылетают практически не зная, где находится российская система ПВО. Летчики РФ предпочитают вести огонь с дальнего расстояния не вступая в ближний бой. У них более совершенные ракеты Р-27ЭТ с инфракрасным самонаведением. То есть не нужно активировать радар для наведения на цель, в отличие от украинских самолетов.

Угроза С-400

Украинским летчикам также угрожают российские ЗРК С-400, которые по слухам, расположены в 100 км от Киева в Беларуси. Это вынуждает летать на низких дистанциях, оставаясь уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов.

Как пишет автор, по неподтвержденным данным РФ сбили два или три самолета при помощи С-400, а один из них с расстояния не меньше 125 км (дальность действия комплекса 400 км). Пилотам ВВС Украины иногда приходится подниматься выше, чтобы наводится на цели, а из-за этого возрастает уровень угрозы от С-400.

Напомним, украинские военные отбросили войска РФ на 30-40 км от Николаева. ВСУ освободили первый населенный пункт в Херсонской области.

Отметим, по данным британской разведки, ВКС РФ так и не достигли воздушного превосходства. А за неделю они практически не продвинулись вглубь Украины.