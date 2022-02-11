Россия начала разворачивать полевые медицинские лагеря в Беларуси (фото)

На территории страны проходят учения "Союзная решимость 2022" с российскими войсками. Впервые за время маневров на карте был замечен полевой медлагерь.

Американская частная компания Maxar Technoligies опубликовала фотографии российских войск в Речице (Беларусь), на которых виден развернутый полевой медлагерь. Об этом сообщает аналитик Майк Эккель.

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На аэродроме вблизи Речицы обнаружили медицинский полевой лагерь. Он развернут на одном из аэродромов. Ныне в Беларуси проходят учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых Россия перебросила различную технику и оборудование, однако полевой медицинский лагерь замечен впервые.

Сооснователь издания Conflicts Кайл Глен сравнил фото с Нагорного Карабаха, и с Речицы и пришел к выводу, что развернут типичный медицинский полевой лагерь.

[ + – ] Медицинский полевой лагерь в Речице Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] Медлагерь РФ в Нагорном Карабахе

Кроме этого на спутниковых снимках зафиксирована бронетехника, стоящая на аэродроме.

Напомним, на учения "Союзная решимость 2022" российские военные отработают преодоление водной переправы через реку Припять. Также были опубликованы спутниковые снимки российских войск в оккупированном Крыму, у границ с Украиной и на территории Беларуси.

Ранее сообщалось, что РФ передумала закрывать Азовское море, но сохранив при этом перекрытие в Черном море.