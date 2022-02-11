Россия наращивает военную силу у границ с Украиной: новые спутниковые снимки попали в Сеть (фото)

Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении численности войск и военной техники России в Беларуси, Крыму и под Курском.

В Сети появились новые спутниковые снимки от компании Maxar Technologies, свидетельствующие об увеличении численности контингентов вооруженных сил РФ на западе России в районе Курска, в оккупированном Крыму и на территории Беларуси. Снимки опубликовал в Twitter журналист Кристофер Миллер.

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Комментируя снимки, Миллер пишет, что 10 февраля в районе Октябрьского аэродрома в Крыму было замечено новое крупное развертывание войск и техники.

"Более 550 военных палаток и сотни транспортных средств прибыли на этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя", — пишет журналист.

Под Новоозерном в районе озера Донузлав, а также в районе села Славное в Крыму были зафиксированы значительное развертывание новых войск и техники, в том числе артиллерии.

[ + – ] Новая военная техника в Новоозерном, 9 февраля 2022 года, Крым

[ + – ] Палатки и полевой госпиталь в Новоозерном, 9 февраля 2022 года, Крым

[ + – ] Палаточный городок на аэродроме Октябрьское, 9 февраля 2022 года, Крым

[ + – ] Пусковые установки и самоходная артиллерия в Новоозерном, 9 февраля 2022 года, Крым

[ + – ] Новое военное развертывание и бронетехника в Славном, 9 февраля 2022 года, Крым

В Беларусь на аэродром Зябровка прибыли новые подразделения войск и военной техники. По состоянию на 10 февраля на аэродроме находятся военный транспорт, вертолеты и полевые госпитали. Вероятно, это связано с началом совместных учений вооруженных сил РФ и Беларуси "Союзная решимость — 2022".

[ + – ] Войска и техника на авиабазе Зябровка, 10 февраля 2022 года, Беларусь

На западе России крупный контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной. Журналист сообщает, что на полигон продолжает прибывать дополнительное военное оборудование, а также ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники.

[ + – ] Палатки на полигоне в Курской области, 9 февраля 2022 года

[ + – ] Военная техника прибывает на полигон в Курской области, 9 февраля 2022 года

[ + – ] Военная техника на полигоне под Курском, 9 февраля 2022 года

Как заявил эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью радио Hromadske, Россия наращивает количество тяжелой военной техники, артиллерии, ракетных комплексов, а также подразделений внутренних войск, в рамках долгосрочного плана по вторжению, который может совершиться в любое время.

Напомним, что Министр обороны Алексей Резников заявил о нарушении со стороны России положений Конвенции ООН по морскому права 1982 года, поскольку перекрытие военными кораблями входов в Азовское и Черное моря несет угрозу суверенитету Украины в территориальном море и суверенным правом.

Посольство США в Киеве назвало блокирование РФ Черного и Азовского морей под видом военных учений продолжением экономической войны России против Украины.