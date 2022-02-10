Ползучая оккупация: в Минобороны отреагировали на перекрытие РФ Черного и Азовского морей (фото)

Военно-морские силы готовы к любому развитию событий. Вместе с этим в ведомстве ожидают сильного ответа от Запада в ответ на действия России.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия нарушает дух и букву Конвенции ООН по морскому права 1982 года, перекрывая Азовское и Черное моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

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Россия продолжает деструктивную деятельность по детсабилизации безопасности в Азово-Черноморском регионе перекрывая почти всю южную часть Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. В Минобороны считают, что РФ продолжает злоупотреблять международным правом, чтобы достичь своих геополитических целей за счет Украины.

Перекрытие частей двух морей несет угрозу суверенитету Украины в территориальном море и суверенным правом.

"Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что является нарушением как духа, так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", — указывается в заявлении.

[ + – ] Карта перекрытия Азовского и Черного морей Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Вместе с этим Военно-морские силы Украины готовы к любому развитию событий, и готовы защищать страну с морского направления.

"В настоящее время мы наблюдаем и обучение, и накопление оружия в связи с этим, отвод и введение подразделений вооруженных сил РФ, перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" — тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль, может применить во всем мире", — заявил Резников.

Также министр обороны призвал Запад дать сильный ответ на действия РФ в море подобно поставкам оружия в Украину. Когда российские корабли не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, тогда по мнению министра обороны, Кремль поймет цену своей наглости.

Напомним, Россия перебросила 6 десантных кораблей в оккупированный Севастополь, а также заблокировала большую часть Азовского и Черного морей для проведения учений. Они продлятся с 13 по 19 февраля.