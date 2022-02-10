Повзуча окупація: у Міноборони відреагували на перекриття РФ Чорного й Азовського морів (фото)

Військово-морські сили готові до розвитку подій. Водночас у відомстві очікують на сильну відповідь від Заходу у відповідь на дії Росії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія порушує дух і букву Конвенції ООН з морського права 1982 року, перекриваючи Азовське та Чорне моря. Про це повідомляє сайт Міноборони.

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Росія продовжує деструктивну діяльність із детсабілізації безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи майже всю південну частину Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. У Міноборони вважають, що РФ продовжує зловживати міжнародним правом, щоб досягти своїх геополітичних цілей за рахунок України.

Перекриття частин двох морів несе загрозу суверенітету України в територіальному морі та суверенному праву.

"Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства в зазначених районах і можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що є порушенням як духу, так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року", — вказано в заяві.

[ + – ] Карта перекриття Азовського та Чорного морів Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Водночас Військово-морські сили України готові до будь-якого розвитку подій і готові захищати країну з морського напрямку.

"Зараз ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" — тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде загальної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати в усьому світі", — заявив Резніков.

Також міністр оборони закликав Захід дати сильну відповідь на дії РФ у морі подібно до постачання зброї в Україну. Коли російські кораблі не зможуть спокійно заходити до цивілізованих портів, тоді, на думку міністра оборони, Кремль зрозуміє ціну свого нахабства.

Нагадаємо, Росія перекинула 6 десантних кораблів в окупований Севастополь, а також заблокувала більшу частину Азовського та Чорного морів для проведення навчань. Вони продовжаться з 13 по 19 лютого.