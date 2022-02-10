Все шесть российских больших десантных кораблей прибыли в оккупированный Севастополь

Судна из Балтийского и Северного флота прибыли на базу после прохода около 13000 км. С 13 числа в акватории Азовского и Черного морей пройдут учения, которые фактически заблокируют их для торговли.

Все шесть больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флота прибыли на военно-морскую базу в окукпированном Севастополе. Об этом сообщает РИА Новости.

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Указывается, что межфлотский переход вокруг Европы завершен. Корабли заходят на главную базу Черноморского флота в Севастополе. Там экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят свои запасы воды, топлива, еды и отдохнут. В Черноморском флоте подчеркивают, что корабли прошли около 7000 морских миль (12 964 км).

В состав Балтийского флота входит:

БДК "Королев"

БДК "Минск"

БДК "Калининград"

А в состав Северного флота:

БДК "Георгий Победоносец"

БДК "Оленегорский горняк"

БДК "Петр Моргунов".

"В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки", — заявили в Черноморском флоте.

Добавим, что с 13 по 19 февраля Россия фактически закроет Азовское море для торговых суден из-за ракетных и артиллерийских учений в море.

[ + – ] Карта перекрытия Азовского и Черного морей

Запрет на судоходство начнет действовать 13 февраля с 23:00 и закончится 19 февраля в 23:00 по Киеву. Ранее Россия некогда не перекрывала такие большие морские участки.

Напомним, российские БДК отправились в Черное море из Северного моря в конце января. Сперва они должны были зайти в Средиземное море для учений, но эксперты сразу предполагали, что судна пойдут в Черное море. Существует риск, что корабли примут участие в новой агрессии РФ против Украины.