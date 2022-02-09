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Военный Фокус Российско-украинская война

Вторая группа больших десантных кораблей РФ направилась в Черное море (видео)

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проход кораблей рф в черное море
Фото: Минобороны РФ | БДК "Оленегорский горняк"

Судна Северного флота прошли канал в Дарданеллах и уже проходят Мраморное море на пути к Черному. Их могут использовать для высадки десанта на берег, в случае новой агрессии РФ.

Вторая группа больших десантных кораблей (БДК) российского флота прошли канал в Дарданеллах и направились в Черное море. Об этом сообщает обозреватель босфорского пролива Yörük Işık

В состав кораблей входит:

  • БДК "Георгий Победоносец"
  • БДК "Оленегорский горняк"
  • БДК "Петр Моргунов"

Ныне все три корабля прошли пролив в Дарданеллах и направились в Черное море через Мраморное. Также BlackSeaNews передает, что 11 февраля в Черное море вернется одна из трех ракетных подводных лодок Черноморского флота "Краснодар", которая ныне находится в сирийском порте Тартус.

российский флот
Проход БДК через Мраморное море
вторжение рф
Проход БДК через Мраморное море
Проход БДК через Мраморное море
Проход БДК через Мраморное море
Проход БДК через Мраморное море
Проход БДК через Мраморное море
российский флот
вторжение рф
Проход БДК через Мраморное море
Проход БДК через Мраморное море

Вчера в Черное море направились корабли "Королев", "Минск" и "Калининград". Сейчас они уже прошли Босфорский пролив и находятся в Черном море. Таким образом в Черном море будет 12 больших десантных кораблей, которые способны принять участие в новом вторжении РФ на Украину с Азовского и Черного морей. В состав Черноморского флота входит также 6 БДК.

Напомним, 4 февраля БДК прибыли на базу флота в Сирию для пополнения запасов продовольствия и воды. Судна могут направиться в Черное море для участия в возможном вторжении в Украину.