Вторая группа больших десантных кораблей РФ направилась в Черное море (видео)

Судна Северного флота прошли канал в Дарданеллах и уже проходят Мраморное море на пути к Черному. Их могут использовать для высадки десанта на берег, в случае новой агрессии РФ.

Вторая группа больших десантных кораблей (БДК) российского флота прошли канал в Дарданеллах и направились в Черное море. Об этом сообщает обозреватель босфорского пролива Yörük Işık

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В состав кораблей входит:

БДК "Георгий Победоносец"

БДК "Оленегорский горняк"

БДК "Петр Моргунов"

Ныне все три корабля прошли пролив в Дарданеллах и направились в Черное море через Мраморное. Также BlackSeaNews передает, что 11 февраля в Черное море вернется одна из трех ракетных подводных лодок Черноморского флота "Краснодар", которая ныне находится в сирийском порте Тартус.

[ + – ] Проход БДК через Мраморное море [ + – ] Проход БДК через Мраморное море [ + – ] Проход БДК через Мраморное море [ + – ] Проход БДК через Мраморное море

Вчера в Черное море направились корабли "Королев", "Минск" и "Калининград". Сейчас они уже прошли Босфорский пролив и находятся в Черном море. Таким образом в Черном море будет 12 больших десантных кораблей, которые способны принять участие в новом вторжении РФ на Украину с Азовского и Черного морей. В состав Черноморского флота входит также 6 БДК.

Напомним, 4 февраля БДК прибыли на базу флота в Сирию для пополнения запасов продовольствия и воды. Судна могут направиться в Черное море для участия в возможном вторжении в Украину.