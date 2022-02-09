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Друга група великих десантних кораблів РФ вирушила до Чорного моря (відео)

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прохід кораблів рф у чорне море
Фото: Мiнобороны РФ | ВДК "Оленегірський гірник"

Судна Північного флоту пройшли канал у Дарданеллах і вже проходять Мармурове море на шляху до Чорного. Їх можуть використовувати для висадки десанту на берег у разі нової агресії РФ.

Друга група великих десантних кораблів (ВДК) російського флоту пройшли канал у Дарданеллах і попрямували до Чорного моря. Про це повідомляє оглядач босфорської протоки Yörük Işık.

До складу кораблів входить:

  • ВДК "Георгій Побідоносець"
  • ВДК "Оленегірський гірник"
  • ВДК "Петро Моргунов"

Нині всі три кораблі пройшли протоку в Дарданеллах і попрямували до Чорного моря через Мармурове. Також BlackSeaNews передає, що 11 лютого до Чорного моря повернеться один із трьох ракетних підводних човнів Чорноморського флоту "Краснодар", який нині перебуває в сирійському порту Тартус.

Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море
Прохід БДК через Мармурове море

Учора в Чорне море попрямували кораблі "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград". Зараз вони вже пройшли Босфорську протоку та перебувають у Чорному морі. Таким чином, у Чорному морі буде 12 великих десантних кораблів, які здатні взяти участь у новому вторгненні РФ в Україну з Азовського та Чорного морів. До складу Чорноморського флоту входить також 6 ВДК.

Нагадаємо, 4 лютого ВДК прибули на базу флоту до Сирії для поповнення запасів продовольства та води. Судна можуть вирушити до Чорного моря для участі в можливому вторгненні в Україну.