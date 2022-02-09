Друга група великих десантних кораблів РФ вирушила до Чорного моря (відео)

Судна Північного флоту пройшли канал у Дарданеллах і вже проходять Мармурове море на шляху до Чорного. Їх можуть використовувати для висадки десанту на берег у разі нової агресії РФ.

Друга група великих десантних кораблів (ВДК) російського флоту пройшли канал у Дарданеллах і попрямували до Чорного моря. Про це повідомляє оглядач босфорської протоки Yörük Işık.

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До складу кораблів входить:

ВДК "Георгій Побідоносець"

ВДК "Оленегірський гірник"

ВДК "Петро Моргунов"

Нині всі три кораблі пройшли протоку в Дарданеллах і попрямували до Чорного моря через Мармурове. Також BlackSeaNews передає, що 11 лютого до Чорного моря повернеться один із трьох ракетних підводних човнів Чорноморського флоту "Краснодар", який нині перебуває в сирійському порту Тартус.

[ + – ] Прохід БДК через Мармурове море [ + – ] Прохід БДК через Мармурове море [ + – ] Прохід БДК через Мармурове море [ + – ] Прохід БДК через Мармурове море

Учора в Чорне море попрямували кораблі "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград". Зараз вони вже пройшли Босфорську протоку та перебувають у Чорному морі. Таким чином, у Чорному морі буде 12 великих десантних кораблів, які здатні взяти участь у новому вторгненні РФ в Україну з Азовського та Чорного морів. До складу Чорноморського флоту входить також 6 ВДК.

Нагадаємо, 4 лютого ВДК прибули на базу флоту до Сирії для поповнення запасів продовольства та води. Судна можуть вирушити до Чорного моря для участі в можливому вторгненні в Україну.