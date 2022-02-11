Росія нарощує військову силу біля кордонів з Україною: нові супутникові знімки потрапили в мережу (фото)

Супутникові знімки свідчать про збільшення чисельності військ та військової техніки Росії у Білорусі, Криму та під Курськом.

У мережі з'явилися нові супутникові знімки від компанії Maxar Technologies, які свідчать про збільшення чисельності контингентів збройних сил РФ на заході Росії в районі Курська, в окупованому Криму та на території Білорусі. Знімки опублікував у Twitter журналіст Крістофер Міллер.

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Коментуючи знімки, Міллер пише, що 10 лютого в районі Жовтневого аеродрому в Криму було помічено нове розгортання військ і техніки.

"Понад 550 військових наметів і сотні транспортних засобів прибули на цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя", — пише журналіст.

Під Новоозерним у районі озера Донузлав, а також у районі села Славне у Криму було зафіксовано значне розгортання нових військ та техніки, зокрема артилерії.

[ + – ] Нова військова техніка у Новоозерному, 9 лютого 2022 року, Крим

[ + – ] Намети та польовий шпиталь у Новоозерному, 9 лютого 2022 року, Крим

[ + – ] Наметове містечко на аеродромі Жовтневе, 9 лютого 2022 року, Крим

[ + – ] Пускові установки та самохідна артилерія у Новоозерному, 9 лютого 2022 року, Крим

[ + – ] Нове військове розгортання та бронетехніка у Славному, 9 лютого 2022 року, Крим

До Білорусі на аеродром Зябрівка прибули нові підрозділи військ та військової техніки. Станом на 10 лютого на аеродромі розташовані військовий транспорт, вертольоти та польові шпиталі. Ймовірно, це пов'язано з початком спільних навчань збройних сил РФ та Білорусі "Союзна рішучість — 2022".

[ + – ] Війська та техніка на авіабазі Зябрівка, 10 лютого 2022 року, Білорусь

На заході Росії великий контингент військ та збройних сил нещодавно прибув на Курський полігон приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною. Журналіст повідомляє, що на полігон продовжує прибувати додаткове військове обладнання, а також ведуться приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

[ + – ] Намети на полігоні в Курській області, 9 лютого 2022 року

[ + – ] Військова техніка прибуває на полігон у Курській області, 9 лютого 2022 року

[ + – ] Військова техніка на полігоні під Курськом, 9 лютого 2022 року

Як заявив експерт Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов в інтерв'ю радіо Hromadske, Росія нарощує кількість важкої військової техніки, артилерії, ракетних комплексів, а також підрозділів внутрішніх військ у межах довгострокового плану з вторгнення, який може відбутися будь-коли.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив про порушення з боку Росії положень Конвенції ООН з морського права 1982 року, оскільки перекриття військовими кораблями входів в Азовське та Чорне моря несе загрозу суверенітету України в територіальному морі та суверенному праву.

Посольство США у Києві назвало блокування РФ Чорного та Азовського морів під виглядом військових навчань продовженням економічної війни Росії проти України.