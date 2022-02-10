"Економічна війна проти України": США висловилися про блокаду РФ Чорного та Азовського морів

Під приводом військових навчань, вважають дипломати, Росія обмежує морський суверенітет України та перешкоджає морським перевезенням.

Посольство США у Києві назвало блокування РФ Чорного та Азовського морів під виглядом військових навчань продовженням економічної війни Росії проти України. Про це йдеться у повідомленні американської дипмісії у Twitter.

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"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", — зазначили дипломати.

[ + – ] Твіт посольства США у Києві

Нагадаємо, Росія заблокувала Чорне море у північно-західній частині до кордону територіального моря України (19 км). Крім того, планує перекрити Азовське море від узбережжя Кримського півострова до узбережжя Краснодарського краю.

Усі шість російських великих десантних кораблів прибули в окупований Севастополь. Судна з Балтійського та Північного флоту для цього пройшли близько 13000 км. Росія заявила, що має намір провести військові навчання в акваторії Азовського та Чорного морів.

З 13 по 19 лютого Росія планує фактично закрити Азовське море для торгових суден через свої ракетні та артилерійські навчання в морі. Варто зазначити, що Росія ніколи раніше не перекривала таких великих морських ділянок.

Міністр оборони України Олексій Резніков перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" назвав тактикою повзучої окупації моря. Також він наголосив, що такими діями Росія порушує дух і букву Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Зазначимо, що НАТО може надіслати бойові групи до Чорноморського регіону. Міністри оборони країн НАТО наступного тижня займуться розробкою планів щодо зміцнення безпеки союзників у східній частині Альянсу через агресію Росії.