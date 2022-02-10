РФ и Беларусь начали учения "Союзная решимость" вблизи границы с Украиной (видео)

Войска двух стран отработают "отражение внешней агрессии" и "защиту интересов Союзного государства". Маневры продлятся до 20 февраля.

В четверг, 10 февраля, в Беларуси началась активная фаза совместных с Россией военных учений "Союзная решимость-2022", в ходе которых войска отработают, в частности, "защиту интересов Союзного государства". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем сайте.

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По словам представителей российского оборонного ведомства, учения также будут посвящены отработке "отражения внешней агрессии" во время оборонных мероприятий и противодействия террористической деятельности. Во время маневров, как утверждают в министерстве, выполняются меры по усилению границы, поиску, блокированию, уничтожению незаконных военизированных групп и диверсионно-разведывательных сил условного противника, а также перекрытию каналов поставки вооружения.

В Минобороны уточнили, что учения проходят одновременно на нескольких полигонах — Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском, Осиповичском, а также на отдельных территориях Беларуси. Помимо этого во время маневров силы РФ и Беларуси задействуют аэродромы Лунинец (примерно в 60 км от границы с Украиной — ред.), Лида, Мачулищи и Барановичи.

[ + – ] Карта учений "Союзная решимость-2022"

В сообщении также говорится о том, что в учениях примут участие силы Восточного военного округа РФ и Вооруженных сил Беларуси, а их численность "не превышает параметры", определенные Венским документом, принятым на заседании Форума ОБСЕ в 2011 году.

"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", — добавили в Минобороны Беларуси.

Также белорусское ведомство распространило промо-ролик активной фазы учений "Союзная решимость-2022". Маневры продлятся до 20 февраля.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин посещать учения не планирует, передает "РИА Новости".

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в среду, 9 февраля, сообщила, что учения вызывают обеспокоенность у Вашингтона, так как такие шаги рассматриваются им как угроза дальнейшего роста концентрации войск у границ с Украиной. При этом она отметила, что начало маневров не означает, что за ними последует вторжение на украинскую территорию.

Напомним, учения проходят не только у границ Украины, но также вблизи Литвы, Латвии и Польши. На фоне этого литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что переброска российских военных в Беларусь для маневров несет "непосредственную угрозу" для страны.

Ранее руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщил, что РФ также планирует заблокировать украинские корабли в Черном и Азовском морях с 13 февраля, а 7 февраля несколько боевых кораблей РФ уже вошли в Средиземное море под присмотром сил НАТО.