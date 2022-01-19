Несет прямую угрозу безопасности: в Литве отреагировали на переброску войск РФ в Беларусь

Россия начала переброску техники для учения "Союзная решимость — 2022", которые будут проходить у литовских, латвийских, польских и украинских границ.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на своей странице в Facebook заявил, что переброска российских военных в Беларусь для проведения учений несет прямую военную угрозу.

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По словам министра, в ближайшее время он встретится с послами из девяти стран-членов НАТО, чтобы обсудить вопрос укрепления безопасности Литвы.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы", — написал глава ведомства.

Вместе с тем в другой публикации министр отрапортовал об успешных испытаниях новой противотанковой системы "Spike". Она предназначена для БМП и БТРы.

[ + – ] Испытания Spike

Добавим, что в Беларусь начали прибывать эшелоны российской техники для учений "Союзная решимость — 2022". В ее рамках РФ перебросит 12 истребителей Су-35, два дивизиона С-400 и дивизион ЗРК "Панцырь-С". Учения будут проходить у границ Украины, и стран ЕС: Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал учения у границ Украины и странами ЕСПо его словам там отработают "определенный замысел". Президент Лукашенко заявил, что Украина скапливает у границ Беларуси "националистов-радикалов". Это, по мнению президента, "похлеще войск НАТО".