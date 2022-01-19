Несе пряму загрозу безпеці: у Литві відреагували на перекидання військ РФ в Білорусь

Росія почала перекидання техніки для навчання "Союзна рішучість — 2022", які проходитимуть біля литовських, латвійських, польських та українських кордонів.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на своїй сторінці у Facebook заявив, що перекидання російських військових у Білорусь для проведення навчань несе пряму військову загрозу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами міністра, найближчим часом він зустрінеться із послами з дев'яти країн-членів НАТО, щоб обговорити питання зміцнення безпеки Литви.

"У ситуації, що склалася, ми розглядаємо введення російських збройних сил у Білорусь не тільки як дестабілізувальний фактор ситуації у сфері безпеки, а й як ще більшу безпосередню загрозу для Литви", — написав глава відомства.

Водночас в іншій публікації міністр відрапортував про успішні випробування нової протитанкової системи "Spike". Вона призначена для БМП та БТРів.

[ + – ] Випробування Spike

Додамо, що в Білорусь почали прибувати ешелони російської техніки для навчань "Союзна рішучість — 2022". У її межах РФ перекине 12 винищувачів Су-35, два дивізіони С-400 і дивізіон ЗРК "Панцер-С". Навчання відбуватимуться біля кордонів України та країн ЄС: Польща, Латвія, Литва й Естонія.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував навчання біля кордонів України та країнами ЄС. За його словами, там відпрацюють "певний задум". Президент Лукашенко заявив, що Україна накопичує біля Білорусі "націоналістів-радикалів". Це, на думку президента, "краще військ НАТО".