На учениях РФ и Беларуси отработают преодоление водной переправы через р. Припять (фото)
По легенде учений, российские войска будут отражать удары средств воздушного нападения, отработав сохранение живучести. А после этого будут преодолевать водное препятствие.
На территории Беларуси продолжается активная фаза оперативных учений "Союзная решимость-2022". На участке местности в Речице планируется создание водной переправы на реке Припять. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.
По сценарию учений, российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного нападения от условного врага, отработают сохранение живучести. Также планируется отработка вывода и занятия оборонительных рубежей. В конце планируется преодоление водной преграды через реку Припять.
Добавим, что город Речица стоит на реке Днепр, а Припять находится либо в Полесском радиационно-экологическом заповеднике либо вблизи города Мозырь, что приблизительно в 100 км от Речицы.
Активная фаза маневров "Союзная решимость — 2022" проходит на территории Беларуси на нескольких полигонах. Они продлятся до 20 февраля.
Напомним, на учениях "Совместная решимость-2022" впервые отработают уничтожение украинской армии. Украина будет проходить под названием "Республика Днепровия".
Ранее белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску российских войск по Беларуси.