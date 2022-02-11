На учениях РФ и Беларуси отработают преодоление водной переправы через р. Припять (фото)

По легенде учений, российские войска будут отражать удары средств воздушного нападения, отработав сохранение живучести. А после этого будут преодолевать водное препятствие.

На территории Беларуси продолжается активная фаза оперативных учений "Союзная решимость-2022". На участке местности в Речице планируется создание водной переправы на реке Припять. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

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По сценарию учений, российские мотострелковые части будут отражать удары средств воздушного нападения от условного врага, отработают сохранение живучести. Также планируется отработка вывода и занятия оборонительных рубежей. В конце планируется преодоление водной преграды через реку Припять.

Добавим, что город Речица стоит на реке Днепр, а Припять находится либо в Полесском радиационно-экологическом заповеднике либо вблизи города Мозырь, что приблизительно в 100 км от Речицы.

[ + – ] Карта Беларуси Фото: Фокус

Активная фаза маневров "Союзная решимость — 2022" проходит на территории Беларуси на нескольких полигонах. Они продлятся до 20 февраля.

[ + – ] Место проведения учений на территории Беларуси

Напомним, на учениях "Совместная решимость-2022" впервые отработают уничтожение украинской армии. Украина будет проходить под названием "Республика Днепровия".

Ранее белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску российских войск по Беларуси.