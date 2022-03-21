Путин перешел к "плану Б" в войне против Украины, — Washington Post

Из-за того, что РФ не удалось добиться быстрой победы, Кремль хочет заставить Киев отказаться от оккупированных регионов на юге и востоке страны.

Россия изменила стратегию войны против Украины в связи с тем, что государству-агрессору не удалось добиться быстрой победы. Теперь Кремль намерен добиться от Киева отказа от оккупированных южных и восточных регионов Украины, а также принятия государством нейтрального статуса. Об этом со ссылкой на высокопоставленные официальные лица США сообщает издание Washington Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Новая оценка намерений (президента РФ Владимира) Путина, которую разделяют высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины… Россия стремится обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом", — говорится в публикации.

Также, по информации журналистов, Россия намерена продолжить военное давление на Украину, включая обстрелы городов, рассчитывая, что это побудит президента украинского государства Владимира Зеленского отказаться от прозападного курса и согласиться на нейтральный статус и "другие требования РФ".

Издание со ссылкой на собеседников отмечает, что если требования Путина будут отвергнуты, он попытается удержать все оккупированные украинские территории, которые заняла РФ в ходе полномасштабного вторжения, а российские войска продолжат боевые действия.

"Исходя из наших военных оценок, похоже, что он (Путин) переходит к тактике осады", — сказал другой официальный представитель США.

Оценка российского "Плана Б", как назвал его один из американских чиновников, сопровождается рядом важных оговорок. В частности, официальные лица Соединенных Штатов отметили, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы будут добиваться успеха на поле боя. Что касается Киева, то до сих пор неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить столицу и взять город, утверждают некоторые собеседники журналистов.

"Интерпретация стратегии г-на Путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, которые не говорят, что эта стратегия сработает. Некоторые аналитики отмечают сложность оценки целей и задач Путина и предостерегают от чрезмерного изучения событий на поле боя", — отмечается в публикации.

Напомним, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские элиты рассматривают возможность отстранения от власти президента РФ Владимира Путина — в качестве преемника, по данным ведомства, рассматривается директор ФСБ Александр Бортников.

Также Фокус писал о том, как лидера государства-агрессора освистали во время выступления с речью на концерте, посвященном оккупации Крыма и войне против Украины.