Путін перейшов до "плану Б" у війні проти України, — Washington Post

Через те, що РФ не вдалося здобути швидку перемогу, Кремль хоче змусити Київ відмовитися від окупованих регіонів на півдні та сході країни.

Росія змінила стратегію війни проти України у зв'язку з тим, що державі-агресору не вдалося досягти швидкої перемоги. Тепер Кремль має намір домогтися від Києва відмови від окупованих південних і східних регіонів України, а також ухвалення державою нейтрального статусу. Про це з посиланням на високопосадовців США повідомляє видання Washington Post.

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"Нова оцінка намірів (президента РФ Володимира) Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України... Росія прагне забезпечити "сухопутний міст" між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити російський контроль над Донбасом", — ідеться в публікації.

Також, за інформацією журналістів, Росія має намір продовжити військовий тиск на Україну, включаючи обстріл міст, розраховуючи, що це спонукає президента української держави Володимира Зеленського відмовитися від прозахідного курсу та погодитися на нейтральний статус та "інші вимоги РФ".

Видання з посиланням на співрозмовників зазначає, що якщо вимоги Путіна будуть відкинуті, він намагатиметься утримати всі окуповані українські території, які зайняла РФ під час повномасштабного вторгнення, а російські війська продовжать бойові дії.

"Виходячи з наших військових оцінок, схоже, що він (Путін) переходить до тактики облоги", — сказав інший офіційний представник США.

Оцінка російського "Плану Б", як назвав його один із американських чиновників, супроводжується низкою важливих застережень. Зокрема, офіційні особи Сполучених Штатів зазначили, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його збройні сили добиватимуться успіху на полі бою. Щодо Києва, то досі незрозуміло, чи зможуть російські військові зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити столицю та взяти місто, стверджують деякі співрозмовники журналістів.

"Інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувального співтовариства, а є точкою зору деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації, які не кажуть, що ця стратегія спрацює. Деякі аналітики відзначають складність оцінки цілей і завдань Путіна та застерігають від надмірного вивчення подій на полі бою", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські еліти розглядають можливість усунення від влади президента РФ Володимира Путіна — як наступник, за даними відомства, розглядається директор ФСБ Олександр Бортников.

Також Фокус писав про те, як лідера держави-агресора освистали під час виступу з промовою на концерті, присвяченому окупації Криму та війні проти України.