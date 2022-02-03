Исследователи CIT подтвердили переброску кадыровцев по России (фото)

Военные напрямую подчиняются главе Чечни. Как пишут в расследовании, полк "Север" не покидал своей базы расположения с 2018 года.

Исследователи независимой организации Conflict Intelligence Team опубликовали новые факты переброски российских войск. Результаты находятся в телеграм-канале.

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Указывается, что в опубликованном видео с колонной техники Росгвардии с символикой 141-го специального моторизованного полка "Север" имени Ахмата Кадырова двигалась в Кабардино-Балкарии по направлению на северо-запад.

Кадыровский полк входит в состав 46-й отдельной бригады оперативного назначения Войск национальной гвардии (часть Росгвардии) дислоцируется в Грозном. Подчиняется напрямую Рамзану Кадыров. Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов установил, что видео было снято в районе Прохладного (Кабардино-Балкария). А автоколонна двигалась в сторону Краснодара.

[ + – ] Колонна кадыровского полка "Север" [ + – ] Скриншот с Google Карт, подтверждающий местоположение автоколонны

Исследователи указывают, что на данный момент они не знают, действительно ли колонны двигаются в оккупированный Крым или к украинским границам.

"В любом случае, переброска чеченских подразделений отличается от другой активности росгвардейцев, которую недавно заметили мы и другие исследователи, хотя бы тем, что эти отряды, как мы указали/написали выше, подчиняются не федеральному руководству Росгвардии, а непосредственно чеченскому лидеру", — подчеркивают в CIT.

Напомним, вчера, 2 февраля в сети появилось видео колонны кадыровского полка "Север", который направлялся в сторону Украину. Ранее также сообщалось, что РФ перебрасывает "Росгвардейцев" к украинской границе.