Дослідники CIT підтвердили перекидання кадировців по Росії (фото)

Військові безпосередньо підпорядковуються главі Чечні. Як пишуть у розслідуванні, полк "Північ" не залишав своєї бази розташування з 2018 року.

Дослідники незалежної організації Conflict Intelligence Team опублікували нові факти перекидання російських військ. Результати знаходяться у телеграм-каналі.

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Вказується, що в опублікованому відео з колонної техніки Росгвардії із символікою 141-го спеціального моторизованого полку "Північ" імені Ахмата Кадирова рухалася в Кабардино-Балкарії у напрямку на північний захід.

Кадирівський полк входить до складу 46-ї окремої бригади оперативного призначення Військ національної гвардії (частина Росгвардії) дислокується у Грозному. Підпорядковується безпосередньо Рамзану Кадирову. Журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов встановив, що відео було знято в районі Прохладного (Кабардино-Балкарія). А автоколона рухалася в бік Краснодара.

[ + – ] Колона кадировського полку "Північ" [ + – ] Скріншот з Google Карт, що підтверджує розташування автоколони

Дослідники вказують, що наразі вони не знають, чи колони справді рухаються в окупований Крим, чи до українських кордонів.

"У будь-якому разі, перекидання чеченських підрозділів відрізняється від іншої активності росгвардійців, яку нещодавно помітили ми та інші дослідники, хоча б тим, що ці загони, як ми вказали/написали вище, підпорядковуються не федеральному керівництву Росгвардії, а безпосередньо чеченському лідеру", — підкреслюють у CIT.

Нагадаємо, вчора, 2 лютого в мережі з'явилося відео колони кадировського полку "Північ", який прямував у бік України. Раніше також повідомлялося, що РФ перекидає "Росгвардійців" до українського кордону.