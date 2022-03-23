Войска РФ уничтожили мост, соединявший Чернигов с Киевом (видео)

По этому мосту проводилась эвакуация и доставлялась гуманитарная помощь.

Ночью в среду, 23 марта, российские войска разбомбили мост через реку Десна, соединявший Чернигов с Киевом. Об этом сообщает издание "Суспільне".

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По данным журналистов, силы государства-агрессора сбросили авиабомбы на автомобильный мост, в результате чего упал один из его пролетов. Эту информацию изданию подтвердил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Журналисты напомнили, что по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Напомним, вчера, 22 марта, глава ОВА Чаус сообщил, что Чернигов все еще остается без света и водоснабжения. Городские службы доставляют воду и продукты питания тем людям, которые в этом нуждаются.

Также мы писали о том, как 16 марта российские военные открыли огонь по людям, стоявшим за хлебом в одном из спальных районов города, погибли по меньшей мере 10 человек.

Ранее Фокус рассказывал, как люди выживают в Чернигове, который находится под постоянными обстрелами российских войск.

Тем временем, по данным пресс-офицера киевской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева, украинские войска взяли в котел вражеские силы в Киевской области.