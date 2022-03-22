Чернигов остался без света и воды, дорога в сторону Киева заминирована, — мэр города

В городе остается около 130 тысяч жителей, а до войны было 285 тысяч. Обеспечивать критически важную инфраструктуру сейчас практически некому.

Чернигов по-прежнему остается без электроэнергии и водоснабжения, городские службы работают и выполняют все, что нужно в сложившихся условиях. В частности, доставляют воду и продукты питания тем, кто в этом больше всего нуждается. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус на своей странице в Facebook.

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По его словам, в том, что касается инфраструктуры и расстановки сил противника, положение в Черниговской области не изменилось.

Заминированная дорога

Градоначальник Чернигова Владислава Атрошенко подтвердил, что прямой выезд в направлении Киева — через Количивку, Ивановку и Ягодное — во многих локациях заминирован. Людям, которые все же решаются выехать из города, советуют выбираться лесными дорогами, по которым сейчас город снабжают гуманитарной помощью. Однако март заканчивается, и в скором времени лесные тропы может размыть — и город останется в полной блокаде.

По информации Атрошенко, в Чернигове до сих пор остается по меньшей мере 130 тыс. жителей, а до войны было свыше 285 тысяч.

"Сейчас в городе остается очень мало тех, кто реально может отремонтировать объекты критически важной инфраструктуры, с этим есть проблемы. Также немного осталось и медиков, они с ног падают, у нас много раненых, в больнице выбиты окна, в помещениях холодно. Сейчас мы думаем над тем, как эвакуировать этих людей", — объяснил мэр Чернигова, добавив также, что наступает время, когда обеспечивать критически важную инфраструктуру будет некому.

Напомним, что кинологической службе Чернигова помогает служебная собака по кличке Патрон. С начала активной фазы войны с Россией она помогла обнаружить около 90 мин.

Ранее Фокус разбирался в том, как живет Чернигов под постоянными обстрелами. Местная журналистка рассказала, почему ее семья осталась в городе, где горожане покупают продукты и сколько стоит эвакуация из области, которая находится под постоянными обстрелам российских войск.