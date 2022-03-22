Чернігів залишився без світла та води, дорога в бік Києва замінована, — мер міста

У місті лишається близько 130 тисяч жителів, а до війни було 285 тисяч. Забезпечувати критично важливу інфраструктуру зараз практично нема кому.

Чернігів, як і раніше, залишається без електроенергії та водопостачання, міські служби працюють і виконують все, що потрібно в умовах, що склалися. Зокрема, доставляють воду та продукти харчування тим, хто цього найбільше потребує. Про це повідомив голова ОВ В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, у тому, що стосується інфраструктури та розстановки сил противника, становище в Чернігівській області не змінилося.

Замінована дорога

Градоначальник Чернігова Владислава Атрошенко підтвердив, що прямий виїзд у напрямку Києва — через Количівку, Іванівку та Ягідне — у багатьох локаціях замінований. Людям, які все ж таки наважуються виїхати з міста, радять вибиратися лісовими дорогами, якими зараз місто забезпечують гуманітарною допомогою. Проте березень закінчується, і незабаром лісові стежки може розмити — місто залишиться в повній блокаді.

За інформацією Атрошенка, у Чернігові досі залишається щонайменше 130 тис. мешканців, а до війни було понад 285 тисяч.

"Зараз у місті залишається дуже мало тих, хто реально може відремонтувати об'єкти критично важливої інфраструктури, з цим є проблеми. Також трохи залишилося й медиків, вони з ніг падають, у нас багато поранених, у лікарні вибито вікна, у приміщеннях холодно. Зараз ми думаємо над тим, як евакуювати цих людей", — пояснив мер Чернігова, додавши також, що настає час, коли забезпечувати критично важливу інфраструктуру не буде кому.

Нагадаємо, що кінологічній службі Чернігова допомагає службовий собака на прізвисько Патрон. Із початку активної фази війни з Росією він допоміг виявити близько 90 мін.

Раніше Фокус розбирався в тому, як живе Чернігів під постійними обстрілами. Місцева журналістка розповіла, чому її родина залишилася в місті, де городяни купують продукти та скільки коштує евакуація з області, яка перебуває під постійним обстрілом російських військ.