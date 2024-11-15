Російські ДРГ встановили прапор у Чернігівській області: у ДПСУ відреагували (відео)

За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ворожі диверсанти останніми місяцями знизили свою активність, проте повністю нікуди не зникли. У населені пункти ЗС РФ не зайшли, а лише обмежилися встановленням прапора.

Російські окупанти могли перейти кордон у Чернігівській області та встановити там прапор РФ. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" розповів, як це сталося і що може означати.

За його словами, загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп була завжди і вона нікуди не зникала. Зокрема це стосувалося Чернігівської області, де час від часу фіксувалися спроби проникнення.

Останніми місяцями активність ДРГ противника справді стала нижчою, однак це не означає, що росіяни повністю відмовилися від цієї ідеї. Роблять вони це задля здійснення психологічного впливу.

"Сьогодні українські захисники в Чернігівській області виявили російський триколор, який було встановлено недалеко від кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла до Грем'яча, не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили", — заявив Андрій Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що територія, де діяла російська диверсійна група, фактично відрізана річками, а в населених пунктах між ними та кордоном ніхто не проживає. Ба більше, через постійні підтоплення там неможливо облаштувати ефективні фортифікаційні споруди.

Сили оборони, незважаючи на спробу противника розхитати ситуацію, України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях, щоб тримати територію.

"На цей час на цьому напрямку залучено необхідні додаткові кошти від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви. Тому не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника. Українські захисники знищували і продовжать знищувати ворога та його диверсантів", — резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 15 листопада з'явилася інформація, що ЗС РФ зайшли на територію Чернігівської області та встановили прапори там. За словами воєнкора Бориса Рожина, загарбники нібито не спостерігали жодного опору і встановили російські прапори в населених пунктах Мурав'ї та Грем'яч.