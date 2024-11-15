Российские ДРГ установили флаг в Черниговской области: в ГПСУ отреагировали (видео)

По словам спикера пограничной службы Андрея Демченко, вражеские диверсанты в последние месяцы снизили свою активность, однако полностью никуда не пропали. В населенные пункты ВС РФ не зашли, а лишь ограничились установкой флага.

Российские оккупанты могли перейти границу в Черниговской области и установить там флаг РФ. Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" рассказал, как это произошло и что может означать.

По его словам, угроза от российских диверсионно-разведывательных групп была всегда и она никуда не исчезала. В частности это касалось Черниговской области, где время от времени фиксировались попытки проникновения.

В последние месяцы активность ДРГ противника действительно стала ниже, однако это не значит, что россияне полностью отказались от этой идеи. Делают они это для проведения психологического воздействия.

"Сегодня украинские защитники в Черниговской области обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч, не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили", — заявил Андрей Демченко.

Спикер ГПСУ объяснил, что территория, где действовала российская диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах между ними и границей никто не проживает. Более того, из-за постоянных подтоплений там невозможно обустроить эффективные фортификационные сооружения.

Силы обороны, несмотря на попытку противника расшатать ситуацию, Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать территорию.

"В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", — резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, 15 ноября появилась информация, что ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили флаги там. По словам военкора Бориса Рожина, захватчики якобы не встретили никакого сопротивления и установили российские флаги в населенных пунктах Муравьи и Гремяч.