ВС РФ зашли на территорию Черниговской области и установили флаги, — росСМИ (видео)

По словам военкора Бориса Рожина, захватчики якобы не встретили никакого сопротивления и установили российские флаги в населенных пунктах Муравьи и Гремяч. Командование ВСУ и Черниговская ОВА пока не комментировали информацию пропагандиста.

В Черниговской области российские оккупанты смогли зайти в два приграничных села и установить там свои флаги. Никаких препятствий на их пути не было. Об этом сообщает Z-блогер Борис Рожин.

"ДРГ ВС РФ зашли через плохо охраняемую границу на территорию Черниговской области, зашли в населенные пункты Гремяч и Муравьи и установили там российские флаги. На видео — российские флаги на мосту через реку Судость", — говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что никакого сопротивления они не встретили, потому что, по их словам, пограничники и бойцы местной теробороны ранее были передислоцированы в Курскую область.

Российские СМИ пишут, что села Гремяч и Муравьи известны как точка эвакуации бойцов РДК.

В Генштабе пока заявления россиян о проникновении на территорию Черниговщины не комментировали. Также относительно захода вражеской ДРГ не сообщали в Черниговской ОГА.

Напомним, что 15 ноября сообщалось, что бойцы 425-го отдельного штурмового батальона "Скала" на Покровском направлении при поддержке двух американских бронетранспортеров M1117 отбили позиции у россиян.

14 ноября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ вошли в Купянск и оккупировали еще одно село в Донецкой области.