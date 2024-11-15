ЗС РФ зайшли на територію Чернігівської області та встановили прапори, — росЗМІ (відео)

За словами військкора Бориса Рожина, загарбники нібито не зустріли жодного спротиву та встановили російські прапори у населених пунктах Мурав'ї та Грем'яч. Командування ЗСУ та Чернігівська ОВА поки що не коментували інформацію пропагандиста.

В Чернігівській області російські окупанти змогли зайти у два прикордонні села і встановити там свої прапори. Жодних перешкод на їхньому шляху не було. Про це повідомляє Z-блогер Борис Рощін.

"ДРГ ЗС РФ зайшли через кордон, що погано охороняється, на територію Чернігівської області, зайшли в населені пункти Грем'яч і Мурав'ї та встановили там російські прапори. На відео — російські прапори на мосту через річку Судость", — йдеться в повідомленні.

Окупанти заявили, що жодного спротиву вони не зустріли, бо, за їхніми словами, прикордонники та бійці місцевої тероборони раніше були передислоковані до Курської області.

Російські ЗМІ пишуть, що села Грем'яч та Мурав'ї відомі як точка евакуації бійців РДК.

У Генштабі поки що заяви росіян щодо проникнення на територію Чернігівщини не коментували. Також щодо заходу ворожої ДРГ не повідомляли в Чернігівській ОВА.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що бійці 425-го окремого штурмового батальйону "Скала" на Покровському напрямку за підтримки двох американських бронетранспортерів M1117 відбили позиції у росіян.

14 листопада аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ увійшли до Куп'янська та окупували ще одне село у Донецькій області.