Штурм батальона "Скала": украинские воины отбили позиции ВС РФ под Покровском (видео)

Бойцы подразделения использовали тактику отвлечения, вызвав огонь на один из бронетранспортеров M1117, и таким образом минимизировали риски для основной группы штурмовиков.

Бойцы 425-й отдельного штурмового батальона "Скала" продолжают успешные штурмовые действия против российских сил на востоке Украины. На днях батальон опубликовал видео операции на Покровском направлении, где штурмовые действия велись при поддержке двух американских бронетранспортеров M1117.

Воины "Скалы" разработали тактику, которая позволила отвлечь внимание противника на первую бронемашину, вызвав огонь на себя и минимизировав риски для основной группы. В это время украинские дроны-бомберы и FPV-дроны оперативно подавляли позиции противника, обеспечивая прикрытие для высадки второй штурмовой группы.

Пока российские силы направляли свои дроны на первый M1117, второй бронетранспортер прорвался к траншее противника и высадил штурмовую группу, которая выбила неприятеля с позиции и успешно провела зачистку территории. При этом на месте были уничтожены трое российских военнослужащих, пытавшихся отступить.

"Так выглядит слаженность действий, эффективная стратегия и четкая коммуникация между группами", — говорится в комментарии под видео.

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Напомним, в начале ноября 425-й батальон провел важную инженерную операцию по расчистке пути для будущих наступательных действий. В районе Новогродовки разведчики подразделения проводили разминирование ключевых маршрутов, используя для этого квадроциклы и дроны с тепловизорами, что позволило эффективно обнаружить мины и обеспечить безопасность для передвижения техники.

Российские силы оставили на этом участке противотанковые мины ТМ без маскировки, что значительно облегчило их обнаружение и удаление. А поддержка дронов с тепловизионным оборудованием позволила украинским бойцам эффективно зафиксировать все минные ловушки, даже в ночное время.