"Вода темного кольору": яка зараз ситуація з забрудненням Десни (фото)

У Чернігові відмічають, що вода річки Десна неприємно пахне та потемніла. Місцями зафіксовано мор риби, яку вирішили забирати й відвозити на утилізацію.

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Зранку на 9 вересня на центральному пляжі у Чернігові, відомому як Золотий берег, зафіксували "незначний неприємний запах". Про це у соцмережах повідомив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загибла", — розповів він.

У місті вирішили, що рибу забиратимуть й відвозитимуть на утилізацію. На місці працюють екологи та рятувальники. Відвідування Золотого берега з минулого тижня заборонене. Ситуацію тримає під контролем муніципальна варта.

Окрім того, у Чернігові посилили контроль за продажем всіх видів риби. В районі переправи працює станція аерації КП "Чернігівводоканал".

"Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає", — додав Ломако.

Публікація Олександра Ломако від 9 вересня Фото: Скриншот

У Державному агентстві водних ресурсів України 7 вересня інформували, що заходи з аерації показують позитивну динаміку.

"У точках аерації вміст кисню за 2 доби подвоївся, а колір води поступово повертається до природного. Відзначається, що забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Відповідно прийнято рішення щодо необхідності визначення додаткових місць проведення аерації", — передавала пресслужба.

Фото з місця подій Фото: Держводагентство Фото з місця подій Фото: Держводагентство

Водночас голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомляв, що забруднення продовжує рух річкою Десна.

"Погано те, що органічно забруднена вода рухається Десною. Відтак – продовжують діяти заборони на купання, вилов риби та використання води обох річок для господарських потреб, зокрема поїння худоби та поливу городини", — зазначав він.

Однак, за даними ОВА, пляма вже не така концентрована та рухається повільніше за течію. Це дає більше часу, щоб розбавити забруднення й наситити воду киснем.

"Щоб пришвидшити штучну аерацію, потрібні додаткові установки. З цим допоможе Міндовкілля", — заявив Чаус.

Нагадаємо, в "Чернігівводоканалі" 3 вересня передавали, що стан води у Десні суттєво погіршився. Концентрації пестицидів та інших отруйних речовин у воді не виявили, але купатися або ловити рибу в ній не радять.

Перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький запевнив, що ситуація з забрудненням контрольована. До Київської області органічне забруднення не дійшло, але у річках Сейм та Десна почала вимирати риба.