Забруднення Десни: пестицидів немає, але купатися і ловити рибу не можна (документ)

У "Чернігівводоканалі" оприлюднили результати лабораторних досліджень води. Там заявили, що забір проб проводився об 11:00 ранку.

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Станом на 3 вересня стан води в річці Десна на території Чернігова суттєво погіршився. Про це повідомили в "Чернігівводоканалі".

У підприємстві оприлюднили результати лабораторних досліджень води в річці Десна. Зазначається, що забір проб проводився об 11:00 03.09.24.

Важливо

Забруднення з річки Сейм, яка тече з території РФ, вже досягло Десни, — Держводагентство

Повідомляється, що не рекомендується купатися в річці Десна і ловити рибу.

"Чернігівводоканал продовжує моніторинг стану води в річці Десна за власною ініціативою", — сказано в повідомленні.

Стан води в Десні Фото: КП "Чернігівводоканал"

У документі йдеться, що концентрації пестицидів та інших отруйних речовин у воді не виявлено.

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що забруднена вода з Сейму по Десні наближається до Чернігова. Муніципальна варта Чернігова вдень здійснила рейд на місцевий пляж і попередила людей у місцях відпочинку біля Десни.

Також 30 серпня в Міністерстві екології роз'яснили ситуацію з Десною і Сеймом. Як розповів заступник міністра Олександр Краснолуцький, забруднення органічними речовинами призвело до того, що в річці Сейм почав падати рівень кисню. Через це стала вимирати риба.