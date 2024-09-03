Забруднення Десни: пестицидів немає, але купатися і ловити рибу не можна (документ)
У "Чернігівводоканалі" оприлюднили результати лабораторних досліджень води. Там заявили, що забір проб проводився об 11:00 ранку.
Станом на 3 вересня стан води в річці Десна на території Чернігова суттєво погіршився. Про це повідомили в "Чернігівводоканалі".
У підприємстві оприлюднили результати лабораторних досліджень води в річці Десна. Зазначається, що забір проб проводився об 11:00 03.09.24.Важливо
Повідомляється, що не рекомендується купатися в річці Десна і ловити рибу.
"Чернігівводоканал продовжує моніторинг стану води в річці Десна за власною ініціативою", — сказано в повідомленні.
У документі йдеться, що концентрації пестицидів та інших отруйних речовин у воді не виявлено.
Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що забруднена вода з Сейму по Десні наближається до Чернігова. Муніципальна варта Чернігова вдень здійснила рейд на місцевий пляж і попередила людей у місцях відпочинку біля Десни.
Також 30 серпня в Міністерстві екології роз'яснили ситуацію з Десною і Сеймом. Як розповів заступник міністра Олександр Краснолуцький, забруднення органічними речовинами призвело до того, що в річці Сейм почав падати рівень кисню. Через це стала вимирати риба.