Загрязнение Десны: пестицидов нет, но купаться и ловить рыбу нельзя (документ)

В "Черниговводоканале" обнародовали результаты лабораторных исследований воды. Там заявили, что забор проб производился в 11:00 утра.

Related video

По состоянию на 3 сентября состояние воды в реке Десна на территории Чернигова существенно ухудшилось. Об этом сообщили в "Черниговводоканале".

В предприятии обнародовали результаты лабораторных исследований воды в реке Десна. Отмечается, что забор проб производился в 11:00 03.09.24.

Важно

Загрязнение из реки Сейм, которая течет с территории РФ, уже достигло Десны, — Госводагентство

Сообщается, что не рекомендуется купаться в реке Десна и ловить рыбу.

"Черниговводоканал продолжает мониторинг состояния воды в реке Десна по собственной инициативе", — сказано в сообщении.

Состояние воды в Десне Фото: КП "Чернігівводоканал"

В документе говорится, что концентрации пестицидов и других ядовитых веществ в воде не обнаружено.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что загрязненная вода из Сейма по Десне приближается к Чернигову. Муниципальная стража Чернигова днем осуществила рейд на местный пляж и предупредила людей в местах отдыха около Десны.

Также 30 августа в Министерстве экологии разъяснили ситуацию с Десной и Сеймом. Как рассказал замминистра Александр Краснолуцкий, загрязнение органическими веществами привело к тому, что в реке Сейм начал падать уровень кислорода. Из-за этого стала вымирать рыба.