Загрязнение Десны: пестицидов нет, но купаться и ловить рыбу нельзя (документ)
В "Черниговводоканале" обнародовали результаты лабораторных исследований воды. Там заявили, что забор проб производился в 11:00 утра.
По состоянию на 3 сентября состояние воды в реке Десна на территории Чернигова существенно ухудшилось. Об этом сообщили в "Черниговводоканале".
В предприятии обнародовали результаты лабораторных исследований воды в реке Десна. Отмечается, что забор проб производился в 11:00 03.09.24.Важно
Сообщается, что не рекомендуется купаться в реке Десна и ловить рыбу.
"Черниговводоканал продолжает мониторинг состояния воды в реке Десна по собственной инициативе", — сказано в сообщении.
В документе говорится, что концентрации пестицидов и других ядовитых веществ в воде не обнаружено.
Напомним, 1 сентября сообщалось, что загрязненная вода из Сейма по Десне приближается к Чернигову. Муниципальная стража Чернигова днем осуществила рейд на местный пляж и предупредила людей в местах отдыха около Десны.
Также 30 августа в Министерстве экологии разъяснили ситуацию с Десной и Сеймом. Как рассказал замминистра Александр Краснолуцкий, загрязнение органическими веществами привело к тому, что в реке Сейм начал падать уровень кислорода. Из-за этого стала вымирать рыба.