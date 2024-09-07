Рух забруднення води у Десні в напрямку Києва сповільнився, — Мінприроди

Заходи з аерації води в Десні демонструють позитивну динаміку, зазначили у профільному міністерстві. Загалом на території Чернігівської та Сумської областей було зібрано по 12 тонн загиблої риби.

Related video

Органічне забруднення, яке надійшло з річки Сейм, рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

По всій протяжності річки в межах Чернігова та нижче по течії до села Количівка ознаки забруднення не спостерігаються.

У Міндовкілля повідомили, що заходи з аерації води в Десні демонструють позитивну динаміку.

Важливо

Проблема з водою в Києві: яка якість і чи потрібно робити запаси

"На ділянці річки Десна перед Черніговом тривають заходи з насичення киснем поверхневої води. У точках аерації вміст кисню за 2 дні подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні", — йдеться в повідомленні.

Також, як наголошується, вдалося зупинити масовий мор риби. Є поодинокі випадки загибелі риби у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернігівщині.

У цілому, на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби. Наразі на місцях триває розчищення притоки Десни, щоб риба могла дістатися тих місць, куди не дійшло забруднення.

Нагадаємо, станом на 3 вересня стан води в річці Десна на території Чернігова суттєво погіршився, але концентрації пестицидів та інших отруйних речовин у воді не виявлено.

Наприкінці серпня жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад заборонили купатися та ловити рибу. У річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікали течією від кордону з Росією.