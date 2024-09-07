Движение загрязнения воды в Десне в направлении Киева замедлилось, — Минприроды

Мероприятия по аэрации воды в Десне демонстрируют положительную динамику, отметили в профильном министерстве. Всего на территории Черниговской и Сумской областей было собрано по 12 тонн погибшей рыбы.

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Органическое загрязнение, которое поступило из реки Сейм, движется медленнее, чем течение Десны. Его скорость замедлилась в пределах города Чернигов на участке разрушенного автомобильного моста. Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

По всей протяженности реки в пределах Чернигова и ниже по течению до села Количевка признаки загрязнения не наблюдаются.

В Минприроды сообщили, что мероприятия по аэрации воды в Десне демонстрируют положительную динамику.

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"На участке реки Десна перед Черниговом проводятся мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды. В точках аэрации содержание кислорода за 2 дня удвоилось. Цвет воды возвращается к естественному, посторонние запахи почти отсутствуют", — говорится в сообщении.

Также, как отмечается, удалось остановить массовый мор рыбы. Есть единичные случаи гибели рыбы в селах Макошино и Салтыкова Девица на Черниговщине.

В целом, на территории Черниговской и Сумской областей собрано по 12 тонн погибшей рыбы. Сейчас на местах продолжается расчистка притока Десны, чтобы рыба могла добраться до тех мест, куда не дошло загрязнение.

Напомним, по состоянию на 3 сентября состояние воды в реке Десна на территории Чернигова существенно ухудшилось, но концентрации пестицидов и других ядовитых веществ в воде не обнаружено.

В конце августа жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад запретили купаться и ловить рыбу. В реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекали по течению от границы с Россией.