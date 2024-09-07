Проблема с водой в Киеве: какое качество и нужно ли делать запасы

На территории РФ в Курской области реку Сейм загрязнили аммонием, рассказали в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации. В КГГА уверяют, что гражданам ничего не угрожает, но говорят о наработке плана на случай ухудшения ситуации.

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Жителей столицы интересует, загрязнена ли вода в Киеве, поскольку в Сумской и Черниговской области заметили маслянистые темные пятна на реке Сейм. Начался мор рыбы и в течение недели вытащили более 20 тонн погибших рыбин. Фокус собрал информацию о ситуации с водой в Киеве по состоянию на 7 сентября.

Загрязненная вода в Киеве

Утром 7 сентября в Telegram-канале КГГА появился ответ на вопрос, загрязнена ли вода в Киеве. Чиновники объяснили, что за состоянием воды следят специалисты Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства. Они измеряют содержание посторонних веществ в Сейме и Десне: на момент публикации в реках действительно обнаружили загрязнение, но столице они не угрожают.

В то же время городская администрация заверила, что готовится к ухудшению ситуации — разрабатывают план мероприятий на такой случай. Кроме того, обращаются к руководителям киевских компаний и ведомств: они также могут подготовиться и создать собственный план решения проблем. Одним из пунктов этого плана может быть накопление запасов питьевой воды, говорится в сообщении КГГА.

Загрязненная вода в Киеве — комментарий КГГА по ситуации в столице 7 сентября Фото: Скриншот

Между тем несколькими часами ранее в соцсетях появилась фотография письма Департамента здравоохранения КГГА. В письме рекомендуют больницам сделать запасы технической воды на пять суток. Текст размещен на бланке КГГА, внизу — имя ответственного лица, директора Валентины Гинзбург. На портале департамента не отыскалось публикаций, которые подтверждали бы истинность этого документа.

Загрязненная вода в Киеве, отравление Сейма и Десны

Отравление Сейма и Десны

С конца августа государственные и коммунальные органы власти Киевской, Черниговской и Сумской областей информировали граждан о ситуации с водой и состоянием рек Сейм, Десна и Днепр. Например, 26 августа городской голова Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в Сейме обнаружили ядовитые вещества, которые попали в Украину с территории РФ. В связи с этим запрещено купаться, ловить рыбу, переправляться через реки в трех громадах — Вышгородской, Броварской и Пирновской.

27 августа Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ сообщило о чрезвычайной ситуации на Сейме. Как выяснилось, 14 августа на территории РФ осуществили сброс ядовитых веществ. Гидрологический анализ показал, что речь идет об аммонии и взвешенных веществах. В результат критически снизился уровень кислорода — до 1 мг/л. В результате начался мор рыбы, заявило агентство. Мор затронул шесть общин Конотопского района Сумской области и дошел до города Батурин на Черниговщине.

Сообщение об отравлении Сейма сопровождается фото рыбы, которая погибла в результате критического снижения уровня кислорода из-за действий РФ. Местные жители рассказывали, что видели на воде темные маслянистые пятна, которые стелились ближе ко дну реки.

Рыба, которая погибла в Сейме после загрязнения с территории РФ Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

5 сентября на портале Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что ядовитые вещества дошли из Сейма до Десны (Десна впадает в Днепр). Указывается, что загрязнение распространяется пятнами, которые движутся по дну реки. Для того, чтобы не допустить мора рыбы, вода намеренно насыщается кислородом. Скорость распространения черных пятен зависит течения, написали чиновники. Между тем есть стабилизация ситуация на Сейме. В министерстве уверяют, что рыба перестала гибнуть, но есть потери: на Сумщине собрали более 12 тонн, на Черниговщине — около 10,5 тонн погибшей рыбы.

Минприроды также объяснило, что нет опасности для питьевой воды, которую потребляют граждане. Вода для водопровода не набирается из Сейма и Десны, заявили чиновники.

"Угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются", — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем на портале "Киевводоканала" указано, что в водопроводы поступает вода из Днепра (30%), артезианских скважин (10%), из Десны (60%). Затем она очищается, фильтруется и поступает в квартиры жителей столицы.

Загрязненная вода в Киеве — схема водозабора Фото: Из открытых источников

6 сентября заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко рассказала в комментарии Liga.net, что Укргидрометцентр провел моделирование распространения загрязнения по руслам Сейма, Десны и Днепра. Расчеты показали, что загрязнение достигнет водозабора Киева 10-12 сентября. Между тем самая высокая концентрация яда — возле населенных пунктов Макошино и Максаки, отметила Крамаренко. Тогдашний руководитель Минэкологии Руслан Стрелец в эфире телемарафона подтвердил загрязнение воды, заверив, что граждане могут не беспокоиться — ситуация контролируемая.

Качество питьевой воды

6 сентября Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook опубликовал информацию о загрязнении воды в Киеве. Центр исследовал образцы из открытых водоемов на содержание ядовитых веществ, чтобы проверить, появились ли там вещества из Десны и Сейма. По словам генерального директора Киевского городского ЦКПХ Сергея Чумака, "наблюдается незначительное превышение некоторых показателей". Впрочем, это является "типичным", учитывая предыдущие годы. Чиновник заверил, что не ожидает ухудшения ситуации и киевляне могут не бояться, что пользуются грязной водой.

"Сейчас мы не ожидаем рисков негативного развития событий и ухудшения качества питьевой воды для жителей столицы", — сказал он.

На странице Facebook "Черниговводоканала" появились результаты анализа воды. Указано, что пестицидов нет, уменьшается концентрация аммония, растет насыщенность кислородом.

Какие последствия загрязнения Сейма и Десны

Журналисты "Левого берега" пообщались с директором института гидробиологии НАН Сергеем Афанасьевым. По его словам, загрязнение рек приведет к вымиранию определенного количества речных жителей. Но часть выживет, потому что находилась в обособленных от основного течения поймах и протоках. Загрязнение, которое осело на дно, умоется весенними паводками. Ориентировочно, на восстановление понадобится два четыре года, пояснил он. Особенно негативные последствия могут быть для существ из Красной Книги, например, стерляди. Таких рыб в реках мало, и если погибают даже 10 особей, то это грозит вымиранием.

Напоминаем, в июне директор "Института города" Александр Сергиенко объяснил, как влияет на качество воды выключение света.