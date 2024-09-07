В сети завирусился неподтвержденный документ о якобы ухудшении качества воды в Киеве (фото)

В сети появился указ, которым якобы обязывают руководителей учреждений здравоохранения сделать запас питьевой воды на 5 дней. Зато в столичном центре контроля и профилактики болезней ухудшения качества питьевой воды не ожидают.

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Департамент здравоохранения города Киева якобы поручил руководителям коммунальных учреждений срочно создать запасы питьевой и технической воды в достаточном объеме из расчета максимальной потребности на 5 суток. Такой "указ" обнародовали некоторые киевские Telegram-каналы, не исключая, что это фейк.

В "документе" говорится, что запастись водой нужно из-за действий Российской Федерации, которая выбрасывает в водоемы вредные вещества, которые, как отмечается, существенно влияют на качество воды в городских сетях водоснабжения.

Документ, который появился в сети

Важно

Ситуация в норме, но воду использовать нельзя: что известно о загрязнении Десны под Киевом

Состояние воды в Киеве

В то же время по состоянию на 6 сентября в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не обнаружено, сообщают в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

"В отдельных пробах воды из открытых водных источников города наблюдается незначительное превышение некоторых показателей, характерное для данного времени, что является типичным в проекции прошлых лет", — отметил генеральный директор Киевского городского ЦКПБ Сергей Чумак.

Он отметил, что центр контроля держит на особом контроле ситуацию, связанную с загрязнением рек Сейм и Десна, но сейчас рисков негативного развития событий и ухудшения качества питьевой воды для жителей столицы не ожидается.

Заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко рассказала журналистам, что загрязнение может достичь Деснянского водозабора Киева ориентировочно 10-12 сентября.

В местах водозаборов Киева и Броваров есть незначительное повышение нормативов по показателю химического потребления кислорода, а также повышенное содержание железа и общего марганца, показатели биогенного и химического загрязнения в пределах нормы. Риск для водозабора отсутствует.

На момент выхода материала официальных комментариев от киевских властей относительно данного "указа" не было.

В конце августа жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад запретили купаться и ловить рыбу. В реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают по течению от границы с Россией.

По состоянию на 3 сентября состояние воды в реке Десна на территории Чернигова существенно ухудшилось, и это были неутешительные новости Украины. Но концентрации пестицидов и других ядовитых веществ в воде не обнаружено.