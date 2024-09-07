У мережі завірусився непідтверджений документ про нібито погіршення якості води у Києві (фото)

У мережі з'явився указ, яким нібито зобов'язують керівників закладів охорони здоровʼя зробити запас питної води на 5 днів. Натомість у столичному центрі контролю та профілактики хвороб погіршення якості питної води не очікують.

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Департамент охорони здоров'я міста Києва нібито доручив керівникам комунальних закладів терміново створити запаси питної та технічної води у достатньому об'ємі із розрахунку максимальної потреби на 5 діб. Такий "указ" оприлюднили деякі київські Telegram-канали, не виключаючи, що це фейк.

У "документі" йдеться, що запастися водою потрібно через дії Російської Федерації, яка вкидає у водойми шкідливі речовини, що, як наголошується, суттєво впливають на якість води у міських мережах водопостачання.

Документ, який з'явився у мережі

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Ситуація в нормі, але воду використовувати не можна: що відомо про забруднення Десни під Києвом

Стан води у Києві

Водночас станом на 6 вересня у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено, повідомляють у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

"В окремих пробах води з відкритих водних джерел міста спостерігається незначне перевищення деяких показників, характерне для даного часу, що є типовим у проекції минулих років", — зазначив генеральний директор Київського міського ЦКПХ Сергій Чумак.

Він наголосив, що центр контролю тримає на особливому контролі ситуацію, пов’язану із забрудненням річок Сейм та Десна, але зараз ризиків негативного розвитку подій та погіршення якості питної води для мешканців столиці не очікується.

Заступниця міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Олена Крамаренко розповіла журналістам, що забруднення може досягти Деснянського водозабора Києва орієнтовно 10-12 вересня.

У місцях водозаборів Києва і Броварів є незначне підвищення нормативів за показником хімічного споживання кисню, а також підвищений вміст заліза і загального марганцю, показники біогенного і хімічного забруднення в межах норми. Ризик для водозабору відсутній.

На момент виходу матеріалу офіційних коментарів від київської влади щодо зазначеного "указу" не було.

Наприкінці серпня жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад заборонили купатися та ловити рибу. У річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають течією від кордону з Росією.

Станом на 3 вересня стан води в річці Десна на території Чернігова суттєво погіршився, й це були невтішні новини України. Але концентрації пестицидів та інших отруйних речовин у воді не виявлено.