Ситуация в норме, но воду использовать нельзя: что известно о загрязнении Десны под Киевом

В Киевской областной военной администрации заявили, что для предотвращения негативного влияния на здоровье рекомендуется не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы.

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Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Кроме того, как сообщается, содержание кислорода также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

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"Такую информацию Киевская областная государственная администрация получила во исполнение поручения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по принятию мер по недопущению ухудшения качества воды в реке Десна", — сказано в сообщении.

Также в КОВА напомнили, что недавно была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области по поводу ухудшения качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, движущейся по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем.

"Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды", — отметили в КОВА.

Также в администрации заявили, что для предотвращения негативного влияния на здоровье населения Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота.

"Ситуация находится под неизменным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно", — заявили в КОВА.

КОВА о загрязнении Десны Фото: Скриншот

Загрязнение Сейма и Десны: что известно

27 августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины сообщило, что с 14 августа россияне, вероятно сбрасывая отходы неизвестных веществ в реку Сейм, вызвали масштабное загрязнение водоема.

По результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды реки Сейм было зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций аммония и взвешенных веществ.

Загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба были обнаружены вблизи Батурина.

Река Сейм впадает в Десну.

Река Сейм впадает в Десну Фото: Wikipedia

Позже городской голова Вышгорода Алексей Момот у себя в Facebook написал, что в реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают по течению с границы с Россией.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах!", — написал Момот.

Алексей Момот о загрязнении Десны Фото: Скриншот

Правда, затем он удалил свой пост, а репостнул информацию от КОВА.

Напомним, 22 августа в ЦПД предупредили, что Россия может осуществить провокацию на Курской АЭС и обвинить в этом Украину.