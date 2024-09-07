КГГА о качестве воды в Киеве: ситуация контролируемая, но можно делать запасы

В КГГА сообщили, что сейчас оснований для паники нет. Если качество воды ухудшится, то "Киевводоканал" немедленно осуществит дополнительное обеззараживание воды, чтобы ее показатели соответствовали санитарным нормам.

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Ситуация с качеством воды в Киеве контролируемая, а профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории столицы и воды в акватории рек Десна и Днепр. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока оснований для паники нет — показатели питьевой воды в столице остаются в норме", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, если качество воды ухудшится, то "Киевводоканал" немедленного откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали санитарным нормам.

"На случай ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мероприятий, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой", — подчеркнули в КГГА.

Там также объяснили, что отдельные организации и учреждения могут разрабатывать планы реагирования и предупреждения на различные возможные сценарии развития событий.

В частности, эти организации могут обращаться к подчиненным предприятиям, чтобы создать запасы воды на случай если эти запасы понадобятся.

В КГГА отметили, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации и попросили СМИ не манипулировать информацией и не создавать паники.

Напомним, 6 сентября в сети завирусился неподтвержденный документ о якобы ухудшении качества воды в Киеве.

В конце августа жителям Броварской, Вышгородской и Пирновской громад запретили купаться и ловить рыбу. В реке Десна под Киевом нашли ядовитые вещества, которые стекают по течению от границы с Россией.