КМДА про якість води у Києві: ситуація контрольвана, але можна робити запаси

В КМДА повідомили, що наразі підстав для паніки нема. Якщо якість води погіршиться, то "Київводоканал" негайно здійснить додаткове знезараження води, щоб її показники відповідали санітарним нормам.

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Ситуація із якістю води у Києві контрольована, а профільні служби постійно моніторять стан питної води на території столиці та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема — показники питної води в столиці залишаються в нормі", — йдеться у повідомлені.

В КМДА зазначили, якщо якість води погіршиться, то "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, щоб показники якості питної води відповідали санітарним нормам.

"На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", — підкреслили в КМДА.

Там також пояснили, що окремі організації та установи можуть розробляти плани реагування та попередження на різні можливі сценарії розвитку подій.

Зокрема, ці організації можуть звертатися до підпорядкованих підприємств, щоб створити запаси води на випадок якщо ці запаси знадобляться.

В КМДА наголосили, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації та попросили ЗМІ не маніпулювати інформацією і не створювати паніки.

Нагадаємо, 6 вересня у мережі завірусився непідтверджений документ про нібито погіршення якості води у Києві.

Наприкінці серпня жителям Броварської, Вишгородської та Пірнівської громад заборонили купатися та ловити рибу. У річці Десна під Києвом знайшли отруйні речовини, які стікають течією від кордону з Росією.