Как отключение света влияет на качество воды в Киеве: ответ эксперта (видео)

Отключение, а затем включение электричества вызывают скачки напряжения в системе водоснабжения. Из-за этого вода, которая течет с крана после появления электричества, может менять свой цвет.

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Отключение электроснабжения, будь то по графику или экстренное, влияет практически на все отрасли. Как оно отражается на процессе очистки воды и водоснабжении, в эфире канала "Киев 24" рассказал директор "Института города" Александр Сергиенко.

По его словам, перебои с электричеством практически не влияют на процесс очистки воды.

"Просто перестает работать система. А когда электричество появляется, то процесс очистки воды продолжается. Там несколько стадий. В частности, например, аэрация, которая сильно очищает сточные воды", – отметил он.

Бассейны для очистки воды

А вот что касается водопровода и подачи воды в квартиры киевлян, тут есть определенные моменты, которые нужно учитывать

"Действительно, отключение подачи и потом включение вызывает скачки напряжения в системе, из-за чего в воде поднимается муть. Всегда в системе в трубах есть места, где скапливается осадок. Как правило, это просто элементарное железо, ржавчина. И вот когда есть прыжки напряжения, которые спровоцированы отключениями, то эта муть поднимается и идет в краны. И это заметно невооруженным глазом. Любой, кто включал воду после перерыва, видит, что сначала идут импульсы воздуха, а затем – желтая ржавая вода, но через 5-10 секунд она становится чистой", – говорит Сергиенко.

Он подчеркнул, что такую воду нельзя пить. Необходимо дождаться, пока потечет чистая вода, и уже тогда употреблять ее.

В Киеве качество воды очень неплохое, уверяет эксперт Фото: Unsplash

Говоря о качестве воды в столице, Сергиенко признался, что и он, и его семья много лет пьют воду из-под крана и еще не имели никаких проблем. Для тех же, кто опасается пить такую воду, он напомнил, что в Киеве нет проблем с покупкой бутилированной воды как в магазинах, так и в заказе ее домой.

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