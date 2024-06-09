Як вимкнення світла впливає на якість води в Києві: відповідь експерта (відео)

Вимкнення, а потім увімкнення електрики спричиняють стрибки напруги в системі водопостачання. Через це вода, яка тече з крана після появи електрики, може змінювати свій колір.

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Відключення електропостачання, чи то за графіком, чи то екстрене, впливає практично на всі галузі. Як воно позначається на процесі очищення води та водопостачанні, в ефірі каналу "Київ 24" розповів директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, перебої з електрикою практично не впливають на процес очищення води.

"Просто перестає працювати система. А коли електрика з'являється, то процес очищення води триває. Там кілька стадій. Зокрема, наприклад, аерація, яка сильно очищає стічні води", — зазначив він.

Басейни для очищення води

А ось що стосується водопроводу і подачі води у квартири киян, тут є певні моменти, які потрібно враховувати

"Справді, вимкнення подачі і потім увімкнення спричиняє скачки напруги в системі, через що у воді з'являється каламуть. Завжди в системі в трубах є місця, де накопичується осад. Як правило, це просто елементарне залізо, іржа. І ось коли є стрибки напруги, які спровоковані відключеннями, то ця каламуть піднімається і йде в крани. І це помітно неозброєним оком. Будь-хто, хто вмикав воду після перерви, бачить, що спочатку йдуть імпульси повітря, а потім — жовта іржава вода, але за 5-10 секунд вона стає чистою", — каже Сергієнко.

Він наголосив, що таку воду не можна пити. Необхідно дочекатися, поки потече чиста вода, і вже тоді вживати її.

У Києві якість води дуже непогана, запевняє експерт Фото: Unsplash

Говорячи про якість води в столиці, Сергієнко зізнався, що і він, і його сім'я багато років п'ють воду з-під крана і ще не мали жодних проблем. Для тих же, хто побоюється пити таку воду, він нагадав, що в Києві немає проблем із купівлею бутильованої води як у магазинах, так і в замовленні її додому.

Раніше Фокус писав, кому доведеться платити більше за воду з 1 червня.