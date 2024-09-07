Проблема з водою в Києві: яка якість і чи потрібно робити запаси

На території РФ в Курській області річку Сейм забруднили амонієм, розповіли у Державному агентстві України з розвитку меліорації. У КМДА запевняють, що громадянам нічого не загрожує, але говорять про напрацювання плану на випадок погіршення ситуації.

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Жителів столиці цікавить, чи забруднена вода в Києві, оскільки в Сумській та Чернігівській області помітили маслянисті темні плями на річці Сейм. Почався мор риби і протягом тижня витягнули понад 20 тонн загиблих рибин. Фокус зібрав інформацію про ситуацію з водою в Києві станом на 7 вересня.

Забруднена вода в Києві

Зранку 7 вересня у Telegram-каналі КМДА з'явилась відповідь на питання, чи забруднена вода в Києві. Чиновники пояснили, що за станом води стежать фахівці Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства. Вони вимірюють вміст сторонніх речовин у Сеймі та Десні: на момент публікації у річках дійсно виявили забруднення, але столиці вони не загрожують.

Водночас міська адміністрація запевнила, що готується до погіршення ситуації — розробляють план заходів на такий випадок. Крім того, звертаються до керівників київських компаній та відомств: вони також можуть підготуватись і створити власний план розв'язання проблем. Одним з пунктів цього плану може бути накопичення запасів питної води, ідеться у повідомленні КМДА.

Забруднена вода в Києві - коментар КМДА щодо ситуації в столиці 7 вересня Фото: Скриншот

Тим часом кількома годинами раніше у соцмережах з'явилась фотографія листа Департаменту охорони здоров'я КМДА. У листі рекомендують лікарням зробити запаси технічної води на п'ять діб. Текст розмішений на бланку КМДА, внизу — ім'я відповідальної особи, директорки Валентини Гінзбург. На порталі департаменту не відшукалось публікацій, які підтверджували б істинність цього документа.

Забруднена вода в Києві, отруєння Сейму та Десни

Отруєння Сейму та Десни

З кінця серпня державні та комунальні органи влади Київської, Чернігівської та Сумської областей інформували громадян про ситуацію з водою та станом річок Сейм, Десна та Дніпро. Наприклад, 26 серпня міський голова Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у Сеймі виявили отруйні речовини, які потрапили в Україну з території РФ. У зв'язку з цим заборонено купатись, ловити рибу, переправлятись через річки у трьох громадах — Вишгородській, Броварській та Пірнівській.

27 серпня Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм повідомило про надзвичайну ситуацію на Сеймі. Як з'ясувалось, 14 серпня на території РФ здійснили скид отруйних речовин. Гідрологічний аналіз показав, що ідеться про амоній та завислі речовини. В результат критично знизився рівень кисню — до 1 мг/л. Внаслідок цього почався мор риби, заявило агентство. Мор зачепив шість громад Конотопського району Сумської області і дійшов до міста Батурин на Чернігівщині.

Допис про отруєння Сейма супроводжується фото риби, яка загинула внаслідок критичного зниження рівня кисню через дії РФ. Місцеві жителі розповідали, що бачили на воді темні маслянисті плями, які стелились ближче до дна річки.

Риба, яка загинула у Сеймі після забруднення з території РФ Фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

5 вересня на порталі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що отруйні речовини дійшли з Сейму до Десни (Десна впадає у Дніпро). Вказується, що забруднення поширюється плямами, які рухаються по дну річки. Для того, щоб не допустити мору риби, вода навмисно насичується киснем. Швидкість поширення чорним плям залежить течії, написали посадовці. Тим часом є стабілізація ситуація на Сеймі. У міністерстві запевняють, що риба перестала гинути, але є втрати: на Сумщині зібрали понад 12 тонн, на Чернігівщині — близько 10,5 тонн загиблої риби.

Міндовкілля також пояснило, що немає небезпеки для питної води, яку споживають громадяни. Вода для водопроводу не набирається з Сейму та Десни, заявили чиновники.

"Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються", — ідеться у повідомленні пресслужби.

Тим часом на порталі "Київводоканалу" вказано, що у водогони надходить вода з Дніпра (30%), артезіанських свердловин (10%), з Десни (60%). Потім вона очищається, фільтрується і надходить у квартири мешканців столиці.

Забруднена вода в Києві - схема водозабору Фото: З відкритих джерел

6 вересня заступниця міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Олена Крамаренко розповіла у коментарі Liga.net, що Укргідрометцентр провів моделювання поширення забруднення по руслах Сейму, Десни та Дніпра. Розрахунки показали, що забруднення досягне водозабору Києва 10-12 вересня. Тим часом найвища концентрація отрути — біля населених пунктів Макошине та Максаки, зауважила Крамаренко. Тодішній керівник Мінекології Руслан Стрілець у ефірі телемарафону підтвердив забруднення води, запевни, що громадяни можуть не тривожитись — ситуація контрольовані.

Якість питної води

6 вересня Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook опублікував інформацію про забруднення води у Києві. Центр дослідив зразки з відкритих водойм на вміст отруйних речовин, щоб перевірити, чи з'явились там речовини з Десни та Сейму. Зі слів генерального директора Київського міського ЦКПХ Сергія Чумака, "спостерігається незначне перевищення деяких показників". Втім, це є "типовим" з огляду на попередні роки. Посадовець запевнив, що не очікує погіршення ситуації і кияни можуть не боятись, що користуються брудною водою.

"Зараз ми не очікуємо ризиків негативного розвитку подій та погіршення якості питної води для мешканців столиці", — сказав він.

На сторінці Facebook "Чернігівводоканалу" з'явились результати аналізу води. Вказано, що пестицидів немає, зменшується концентрація амонію, зростає насиченість киснем.

Які наслідки забруднення Сейму та Десни

Журналісти "Лівого берега" поспілкувались з директором інституту гідробіології НАН Сергієм Афанасьєвим. З його слів, забруднення річок призведе до вимирання певної кількості річкових мешканців. Але частина виживе, бо перебувала у відокремних від основної течії заплавах і протоках. Забруднення, яке осіло на дно, вмиється весняними паводками. Орієнтовно, на відновлення знадобиться два чотири роки, пояснив він. Особливо негативні наслідки можуть бути для істот з Червоної Книги, наприклад, стерляді. Таких рибин у річках мало, і якщо гинуть навіть 10 особин, то це загрожує вимиранню.

Нагадуємо, у червні директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко пояснив, як впливає на якість води вимикання світла.