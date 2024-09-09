"Вода темного цвета": какая сейчас ситуация с загрязнением Десны (фото)

В Чернигове отмечают, что вода реки Десна неприятно пахнет и потемнела. Местами зафиксирован мор рыбы, которую решили забирать и отвозить на утилизацию.

Related video

Утром 9 сентября на центральном пляже в Чернигове, известном как Золотой берег, зафиксировали "незначительный неприятный запах". Об этом в соцсетях сообщил и. о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

"В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы, есть погибшая", — рассказал он.

В городе решили, что рыбу будут забирать и отвозить на утилизацию. На месте работают экологи и спасатели. Посещение Золотого берега с прошлой недели запрещено. Ситуацию держит под контролем муниципальная стража.

Кроме того, в Чернигове усилили контроль за продажей всех видов рыбы. В районе переправы работает станция аэрации КП "Черниговводоканал".

"Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", — добавил Ломако.

Публикация Александра Ломако от 9 сентября Фото: Скриншот

В Государственном агентстве водных ресурсов Украины 7 сентября информировали, что мероприятия по аэрации показывают положительную динамику.

"В точках аэрации содержание кислорода за 2 суток удвоилось, а цвет воды постепенно возвращается к естественному. Отмечается, что загрязнение движется медленнее, чем течение Десны. Соответственно принято решение о необходимости определения дополнительных мест проведения аэрации", — передавала пресс-служба.

Фото с места событий Фото: Госводагентство Фото с места событий Фото: Госводагентство

В то же время председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщал, что загрязнение продолжает движение по реке Десна.

"Плохо то, что органически загрязненная вода движется по Десне. Поэтому — продолжают действовать запреты на купание, вылов рыбы и использование воды обеих рек для хозяйственных нужд, в частности поения скота и полива овощей", — отмечал он.

Однако, по данным ОВА, пятно уже не такое концентрированное и движется медленнее течения. Это дает больше времени, чтобы разбавить загрязнения и насытить воду кислородом.

"Чтобы ускорить искусственную аэрацию, нужны дополнительные установки. С этим поможет Минприроды", — заявил Чаус.

Напомним, в "Черниговводоканале" 3 сентября передавали, что состояние воды в Десне существенно ухудшилось. Концентрации пестицидов и других ядовитых веществ в воде не обнаружили, но купаться или ловить рыбу в ней не советуют.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий заверил, что ситуация с загрязнением контролируется. До Киевской области органическое загрязнение не дошло, но в реках Сейм и Десна начала вымирать рыба.